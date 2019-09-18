"Слуга народу" провалила скасування закону про імпічмент: що далі

У середу, 18 вересня, парламентська більшість у Верховній Раді України провалила голосування за скасування законопроекту про імпічмент. Його ініціатором був президент Володимир Зеленський.

Скандальне голосування відбулося на пленарному засіданні, незважаючи на конструктивні зауваження про порушення процедури і поспішне ухвалення документу в цілому. Його підсумки дають підстави спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову підписати законопроект №1012, проголосований 10 вересня.

Нагадаємо, він виявився заблокованим після того, як партія "Європейська солідарність" внесла до парламенту проект постанови про скасування голосування за законопроект про імпічмент.

імпічмент "Прямий"

Голова Верховної Ради не мав права підписати закон, оскільки, згідно з регламентом, Рада спочатку повинна була розглянути альтернативний документ.

Після провального голосування останню перешкоду на шляху до підписання законопроекту усунуто.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв , що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.

29 серпня Верховна Рада України отримала законопроект про процедуру імпічменту президента. Документ був позначений як невідкладний.

10 вересня парламентська монобільшість у Верховній Раді України ухвалила в цілому законопроект про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.

У партії "Європейська солідарність" виступили проти, заявивши, що ухвалений закон насправді передбачає не імпічмент, а неможливість його оголошення.

Також нардепів фракції не влаштувало, що документ був ухвалений в цілому, що позбавило парламентарів можливості внести правки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!