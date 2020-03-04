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4 березня • оновлено в 21:24
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"Слуга народу" про новий Кабмін: чотири кандидати не визначені

2.1т
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Монобільшість у Верховній Раді поки не дійшла згоди щодо всіх міністрів нового Кабміну. Під питанням залишаються чотири кандидатури.

Про це в ефірі ObozTV розповіла депутатка від партії "Слуга народу" Олена Мошенець за підсумками засідання парламентської фракції.

"Зараз чотири людини не визначені. Це міністр освіти, енергетики, віце-прем'єр, який буде займатися економікою і промисловістю... Щодо міністра АПК немає визначеності, але запропонували профільному комітету дати рекомендацію", – розповіла Мошенець.

За словами нардепки, також поки немає визначеності, чи розділиться об'єднане Міністерство економіки на Мінекономіки і Міністерство сільського господарства.

"Наша фракція вважає, що в цілому треба робити перезавантаження уряду, тому що реформа відбувається не так швидко, як нам хотілося б. Потрібне посилення команди, щоб бути більш ефективними і показувати результат не тільки в розмовах або в якихось мріях, а в реальному житті. Суспільство має бачити наші результати", – заявила "слуга народу".

"Слуга народу" про новий Кабмін: чотири кандидати не визначені

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 4 березня відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це рішення підтримали 353 депутатів, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

Хроніку звільнення глави уряду можна почитати тут.

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Теми
Відставка Кабміну Гончарука Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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