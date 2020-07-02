"Слуга народу" прийшов у Раду з годинником за 21 тис. доларів. Фотофакт

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Скічко прийшов до Верховної Ради з годинником марки Rolex, вартістю понад 21 тисячу доларів.

Фото з політиком в залі парламенту опублікував "Цензор". Повідомляється, що модель елітних годинників називається Daytona та їх ціна на офіційному сайті 21 419 доларів.

Олександр Скічко (1991 року народження) на момент обрання в Раду проживав в Черкасах і був підприємцем, про що говорить інформація на сайті ВР.

У парламенті нардеп очолює підкомітет з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Олександр Скічко в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк вважає, що у народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Скічко є шанси в майбутньому стати президентом.

Раніше Олександр Скічко розповів, як ухвалюються законопроєкти у Верховній Раді.