"Слуга народу" прийшов у Раду з дорогою брендовою сумкою. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
3,9 т.
Сумка Остапенка (в центрі) коштує $2700

У четвер, 5 листопада, у Верховній Раді помітили народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Остапенко з дорогою сумкою Prada.

Сумку зафіксував на фото кореспондент "Апострофа". Подібна сумка коштує $2700 (приблизно 76 тисяч гривень).

В описі до товару на сайті Prada зазначено, що сумка виготовлена з натуральної шкіри і призначена для роботи.

"Слуга" Остапенко носить сумку Prada
Скрін сайту Prada

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапенко потрапив в історію з інтимною перепискою прямо в стінах Верховної Ради. Парламентарія сфотографували в той момент, коли він відповідав у месенджері якомусь Олексію Сильченку.

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