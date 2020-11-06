"Слуга народу" прийшов у Раду з дорогою брендовою сумкою. Фото

У четвер, 5 листопада, у Верховній Раді помітили народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Остапенко з дорогою сумкою Prada.

Сумку зафіксував на фото кореспондент "Апострофа". Подібна сумка коштує $2700 (приблизно 76 тисяч гривень).

В описі до товару на сайті Prada зазначено, що сумка виготовлена з натуральної шкіри і призначена для роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапенко потрапив в історію з інтимною перепискою прямо в стінах Верховної Ради. Парламентарія сфотографували в той момент, коли він відповідав у месенджері якомусь Олексію Сильченку.