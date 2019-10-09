"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Народна депутатка України (фракція "Слуга народу") Ірина Аллахвердієва прийшла на засідання Верховної Ради із сумочкою від італійського будинку моди Gucci.
Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Варвара Квітка. Як зазначила вона, вартість брендового аксесуара – $1892 (більше 46,7 тисяч гривень).
"Страна" пише, що сумка на плече називається "GG Marmont". Підкладка аксесуара з мікрофібри із замшевим ефектом. Відкидний клапан сумки доповнений культовим логотипом бренду в формі двох букв G. Завдяки ковзкому ланцюжку, можна носити цю модель як на плечі, так і в руці.
Facebook Ірини Аллахвердієвої
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"Ірина до депутатства була спеціалістом зі страхування – займала пост директора філії австрійської компанії UNIQA в Миколаєві. У кулуарах Аллахвердієву називають фешн-дівою ІX скликання", – написала журналістка.
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Відзначимо, користувачі мережі бурхливо відреагували на світлину. "Красиво жити не заборониш. Але коли в країні бідність, якось незручно за "служницю", "Гарна сумка, півлітра влізе запросто!" "Може, вона її в секонді купила", "Вся зарплата пішла за місяць. Бідолаха, як же їй тепер перебитися до получки?" – жартують коментатори.
GG Marmont
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Facebook Ірини Аллахвердієвої
Скріншот
Скріншот
Скріншот
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Двох народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання помітили на засіданні парламенту з елітними аксесуарами – дорогими годинниками. В об'єктив журналістів потрапили 31-річний Артем Дубнов ("Слуга народу") і 46-річний Ігор Палиця ("За майбутнє").
Позафракційний нардеп Василь Петьовка прийшов у Раду в годиннику, вартість якого дорівнює приблизно 12 зарплат парламентарія.
Народний депутат від Полтавської області, член групи "За майбутнє" Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу прямо під час засідання у Верховній Раді. Вартість елітної послуги становила $12 тисяч.
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