"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Народна депутатка України (фракція "Слуга народу") Ірина Аллахвердієва прийшла на засідання Верховної Ради із сумочкою від італійського будинку моди Gucci.

Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Варвара Квітка. Як зазначила вона, вартість брендового аксесуара – $1892 (більше 46,7 тисяч гривень).

"Страна" пише, що сумка на плече називається "GG Marmont". Підкладка аксесуара з мікрофібри із замшевим ефектом. Відкидний клапан сумки доповнений культовим логотипом бренду в формі двох букв G. Завдяки ковзкому ланцюжку, можна носити цю модель як на плечі, так і в руці.

Facebook Ірини Аллахвердієвої

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"Ірина до депутатства була спеціалістом зі страхування – займала пост директора філії австрійської компанії UNIQA в Миколаєві. У кулуарах Аллахвердієву називають фешн-дівою ІX скликання", – написала журналістка.

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Відзначимо, користувачі мережі бурхливо відреагували на світлину. "Красиво жити не заборониш. Але коли в країні бідність, якось незручно за "служницю", "Гарна сумка, півлітра влізе запросто!" "Може, вона її в секонді купила", "Вся зарплата пішла за місяць. Бідолаха, як же їй тепер перебитися до получки?" – жартують коментатори.

GG Marmont Страна

Facebook Ірини Аллахвердієвої

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Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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