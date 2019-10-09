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10 жовтня • оновлено в 05:00
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"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

3.6т Читати матеріал російською

Народна депутатка України (фракція "Слуга народу") Ірина Аллахвердієва прийшла на засідання Верховної Ради із сумочкою від італійського будинку моди Gucci.

Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Варвара Квітка. Як зазначила вона, вартість брендового аксесуара – $1892 (більше 46,7 тисяч гривень).

"Страна" пише, що сумка на плече називається "GG Marmont". Підкладка аксесуара з мікрофібри із замшевим ефектом. Відкидний клапан сумки доповнений культовим логотипом бренду в формі двох букв G. Завдяки ковзкому ланцюжку, можна носити цю модель як на плечі, так і в руці.

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"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Facebook Ірини Аллахвердієвої

"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Страна

"Ірина до депутатства була спеціалістом зі страхування – займала пост директора філії австрійської компанії UNIQA в Миколаєві. У кулуарах Аллахвердієву називають фешн-дівою ІX скликання", – написала журналістка.

"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Страна

Відзначимо, користувачі мережі бурхливо відреагували на світлину. "Красиво жити не заборониш. Але коли в країні бідність, якось незручно за "служницю", "Гарна сумка, півлітра влізе запросто!" "Може, вона її в секонді купила", "Вся зарплата пішла за місяць. Бідолаха, як же їй тепер перебитися до получки?" – жартують коментатори.

GG Marmont

GG Marmont

Страна

"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Facebook Ірини Аллахвердієвої

"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Скріншот

"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Скріншот

"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Скріншот

"Півлітра влізе": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу фотографии депутат
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