"Слуга народу" прийняла воєнний закон Зеленського: в чому суть

Верховна Рада прийняла президентський законопроект "Про оборону України", який містить план оборони в разі збройного конфлікту.

За проект закону №1011 у другому читанні і в цілому проголосували 286 народних депутатів в п'ятницю, 20 вересня.

У документі передбачається законодавче врегулювання плану оборони держави та надання права президенту стверджувати його структуру.

Крім "Слуги народу" голоси дали "Європейська солідарність" (15), "Голос" (14), "Батьківщина" (9), група "За майбутнє" (5) і ще 9 позафракційних депутатів. "Опозиційна платформа - За життя", вже традиційно, голосування проігнорувала.

У законопроекті сказано, що "план оборони України – складова частина оборонного планування, яка містить сукупність документів, що визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та його захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Пристайко розповів, що Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмайера" до зустрічі в "нормандському форматі", однак перш на трьох ділянках фронту на Донбасі повинні бути розведені війська.

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