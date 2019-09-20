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20 вересня • оновлено в 20:33
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"Слуга народу" прийняла воєнний закон Зеленського: в чому суть

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Верховна Рада прийняла президентський законопроект "Про оборону України", який містить план оборони в разі збройного конфлікту.

За проект закону №1011 у другому читанні і в цілому проголосували 286 народних депутатів в п'ятницю, 20 вересня.

У документі передбачається законодавче врегулювання плану оборони держави та надання права президенту стверджувати його структуру.

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Крім "Слуги народу" голоси дали "Європейська солідарність" (15), "Голос" (14), "Батьківщина" (9), група "За майбутнє" (5) і ще 9 позафракційних депутатів. "Опозиційна платформа - За життя", вже традиційно, голосування проігнорувала.

У законопроекті сказано, що "план оборони України – складова частина оборонного планування, яка містить сукупність документів, що визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та його захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Пристайко розповів, що Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмайера" до зустрічі в "нормандському форматі", однак перш на трьох ділянках фронту на Донбасі повинні бути розведені війська.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Пигин Макс
Пигин Макс
И когда этот комплекс мер начнёт действовать? Предыдущая война с Россией не в счёт? Зеленский будет ждать когда Россия ещё раз нападёт на Украину?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Levitsky Valery, Ну разумеется, у вас же самая боеспособная армия в Галактике)))))))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пигин Макс, Не сы. 3,14здитть каtsапов будем в порядке поступленния, согласно живой очереди
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