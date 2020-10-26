"Слуга народу" показала перші підсумки опитування Зеленського

Вікторія Довгань Політика 14:47, 26.10.2020 Оновлено: 15:07, 26.10.2020

Провладна партія "Слуга народу" оприлюднила перші результати опитування президента Володимира Зеленського. Вони базуються на основі обробки 74% анкет.

Інфографіка з відсотковим розподілом щодо кожного з п'ятьох питань з'явилася на офіційному Telegram-каналі політсили. Зокрема, щодо чотирьох ініціатив глави держави більшість респондентів відгукнулися схвально. Виняток – вільна економічна зона на Донбасі.

Загалом голоси розподілилися таким чином:

  • Довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах: за – 82,97%, проти – 13,87%.

  • Створення вільної економічної зони на Донбасі: за – 46,7%, проти – 46,48%.

  • Скорочення кількості нардепів до 300: за – 89,6%, проти – 7,12%.

  • Легалізація канабісу в медичних цілях: за – 64,88%, проти – 29,53%.

  • Право України на використання безпекових гарантій, визначених БУдапештським меморандумом: за – 74,21%, проти – 17,21%.

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