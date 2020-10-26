"Слуга народу" показала перші підсумки опитування Зеленського
Провладна партія "Слуга народу" оприлюднила перші результати опитування президента Володимира Зеленського. Вони базуються на основі обробки 74% анкет.
Інфографіка з відсотковим розподілом щодо кожного з п'ятьох питань з'явилася на офіційному Telegram-каналі політсили. Зокрема, щодо чотирьох ініціатив глави держави більшість респондентів відгукнулися схвально. Виняток – вільна економічна зона на Донбасі.
Загалом голоси розподілилися таким чином:
Довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах: за – 82,97%, проти – 13,87%.
Створення вільної економічної зони на Донбасі: за – 46,7%, проти – 46,48%.
Скорочення кількості нардепів до 300: за – 89,6%, проти – 7,12%.
Легалізація канабісу в медичних цілях: за – 64,88%, проти – 29,53%.
Право України на використання безпекових гарантій, визначених БУдапештським меморандумом: за – 74,21%, проти – 17,21%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
всеукраїнське опитування, яке в день місцевих виборів 25 жовтня ініціював Зеленський, спричинило низку скандалів.
Так, українці масово відмовлялися брати в ньому участь, а деякі, навпаки, змогли проголосувати декілька разів.
Наприклад, у Хмельницькому координатор "Громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні президента.
Втім організатори опитування "5 запитань від президента" назвали ситуацію в Хмельницькому підготовленою провокацією.
А в Комітеті виборців України відзначили, що опитування призвело до низки конфліктів і окремих порушень виборчого законодавства в день голосування.