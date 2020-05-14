"Слуга народу" похвалився створенням українського апарату ШВЛ: лікарі розкритикували

У Хмельницькому на держпідприємстві "Новатор" розробили пристрій, який повинен виконувати роль апарату штучної вентиляції легенів.

На підприємстві заявили, що можуть щомісяця випускати до 10 тисяч пристроїв. Ціна такого апарату – 20 тисяч гривень, передає "Ліга".

Офіційна сторінка партії "Слуга народу" в Хмельницькій області в Facebook розмістила повідомлення, що "Новатор" отримав дозвіл від Міністерства охорони здоров'я "на виготовлення апаратів ШВЛ власної розробки".

Український "апарат ШВЛ"

За словами нардепа Сергія Мандзія і директора держпідприємства Олексія Свистунова, аналогічні зарубіжні прилади "коштують у десятки разів дорожче – до 50 тисяч доларів", а цей "був розроблений протягом 10 днів на основі розробок Британії та Ізраїлю".

При цьому Мандзій додав, що апарат повинен ще отримати сертифікат у МОЗ.

"Однак через епідемію COVID-19 ми маємо нестандартну ситуацію, і кожен день очікування може коштувати людського життя. Тому ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я та Кабміну з проханням максимально прискорити цей процес. Ми дуже вдячні, що нас почули. Тепер залишився останній етап – виділити кошти на підготовку серійного виробництва", – йдеться у повідомленні.

Апарат ШВЛ

Додамо, що така українська розробка викликала неоднозначну реакцію. Наприклад, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров повідомив, що в країні зараз не бракує навіть професійних апаратів ШВЛ ("до 4000 апаратів ШВЛ, і хворими з COVID-19 з них зайнято до 50"), щоб насичувати лікарні цим модернізованим мішком Амбу.

Він розкритикував можливе масове використання апарату для надання допомоги хворим на COVID-19, оскільки той використовується виключно для екстреної та тимчасової вентиляції. У пропонованому пристрої немає моніторингу обсягу повітря, що доставляється, і контролю тиску в дихальних шляхах.

Також під постом у мережі користувачі розкритикували ідею використання такого "апарата ШВЛ".

"Можна просто взяти балон кисню з гумовим шлангом, і все пофарбувати зеленою фарбою. Буде ще дешевше", "Перший раз бачу, судячи з дизайну, в кращому випадку, для парамедиків ЛШМД! Думаю за змістом так само, практично впевнений! Просто "дуйка", "Це "л*йно "не має жодного відношення до медичного обладнання, а зокрема до ШВЛ. Мішок, який ви бачите, мішок Амбу придуманий у 1956 році, його вартість 386 гривень. Винахідники додали до нього китайський мотор, і зробили з нього автоматичний мішок. Це не ШВЛ! Який сором! Слуги народу – мають на увазі тупий народ, як хочуть", – обурювалися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський похвалився якістю українських апаратів ШВЛ.