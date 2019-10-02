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2 жовтня • оновлено в 18:01
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"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК: хто вони

1.1т Читати матеріал російською

Фракція "Слуга народу" 14 вересня подала президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента України на запит Громадянської мережі ОПОРА. Відповідне повідомлення вона отримала 1 жовтня.

"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК

"Слуга народу" просила розглянути під час призначення на посади членів ЦВК такі кандидатури:

  1. Боярчук Оксану Борисівну;

  2. Волошина Юрія Олексійовича;

  3. Гатаулліну Олену Аухатівну;

  4. Гетьмана Євгена Анатолійовича;

  5. Греня Віталія Вячеславовича;

  6. Діденка Олега Миколайовича;

  7. Євстігнєєва Андрія Сергійовича;

  8. Єфремову Ірину Олексіївну;

  9. Камінську Наталію Василівну;

  10. Кармазу Олександру Олександрівну;

  11. Квашу Оксану Олександрівну;

  12. Любченка Павла Миколайовича;

  13. Махніцьку Катерину Григорівну;

  14. Орлова Валентина Валентиновича;

  15. Перепелюка Володимира Григоровича;

  16. Плукаря Віталія Володимировича;

  17. Постівого Сергія Олександровича;

  18. Фрицького Юрія Олеговича.

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Примітно, що п’ятеро з цих людей, а саме Діденко, Євстігнєєв, Єфремова, Махніцька та Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ЦВК
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