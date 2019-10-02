"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК: хто вони

Фракція "Слуга народу" 14 вересня подала президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії.
Про це йдеться у відповіді Офісу президента України на запит Громадянської мережі ОПОРА. Відповідне повідомлення вона отримала 1 жовтня.
"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК
"Слуга народу" просила розглянути під час призначення на посади членів ЦВК такі кандидатури:
Боярчук Оксану Борисівну;
Волошина Юрія Олексійовича;
Гатаулліну Олену Аухатівну;
Гетьмана Євгена Анатолійовича;
Греня Віталія Вячеславовича;
Діденка Олега Миколайовича;
Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
Єфремову Ірину Олексіївну;
Камінську Наталію Василівну;
Кармазу Олександру Олександрівну;
Квашу Оксану Олександрівну;
Любченка Павла Миколайовича;
Махніцьку Катерину Григорівну;
Орлова Валентина Валентиновича;
Перепелюка Володимира Григоровича;
Плукаря Віталія Володимировича;
Постівого Сергія Олександровича;
Фрицького Юрія Олеговича.
Примітно, що п’ятеро з цих людей, а саме Діденко, Євстігнєєв, Єфремова, Махніцька та Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський вирішив розпустити Центральну виборчу комісію. Відповідне подання було підписано 9 вересня і направлено до Верховної Ради для остаточного затвердження.
У ВРУ надійшло подання президента України про дострокове припинення повноважень всього чинного складу ЦВК.
Монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Раді й деякі представники інших політсил підтримали подання Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії.
На посаду глави ЦВК претендували троє людей: Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук та Сергій Кальченко.
Постанову Верховної Ради "Про дострокове припинення повноважень усього складу Центральної виборчої комісії" опубліковували в газеті "Голос України" зранку 18 вересня.
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