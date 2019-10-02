"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК: хто вони

Фракція "Слуга народу" 14 вересня подала президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента України на запит Громадянської мережі ОПОРА. Відповідне повідомлення вона отримала 1 жовтня.

"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК

"Слуга народу" просила розглянути під час призначення на посади членів ЦВК такі кандидатури:

Боярчук Оксану Борисівну; Волошина Юрія Олексійовича; Гатаулліну Олену Аухатівну; Гетьмана Євгена Анатолійовича; Греня Віталія Вячеславовича; Діденка Олега Миколайовича; Євстігнєєва Андрія Сергійовича; Єфремову Ірину Олексіївну; Камінську Наталію Василівну; Кармазу Олександру Олександрівну; Квашу Оксану Олександрівну; Любченка Павла Миколайовича; Махніцьку Катерину Григорівну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Володимира Григоровича; Плукаря Віталія Володимировича; Постівого Сергія Олександровича; Фрицького Юрія Олеговича.

Примітно, що п’ятеро з цих людей, а саме Діденко, Євстігнєєв, Єфремова, Махніцька та Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський вирішив розпустити Центральну виборчу комісію. Відповідне подання було підписано 9 вересня і направлено до Верховної Ради для остаточного затвердження.

У ВРУ надійшло подання президента України про дострокове припинення повноважень всього чинного складу ЦВК.

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Раді й деякі представники інших політсил підтримали подання Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії.

На посаду глави ЦВК претендували троє людей: Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук та Сергій Кальченко.

Постанову Верховної Ради "Про дострокове припинення повноважень усього складу Центральної виборчої комісії" опубліковували в газеті "Голос України" зранку 18 вересня.

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