"Слуга народу" під час роботи Ради ввімкнув собі кіно. Відео

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов на засіданні парламенту дивився чи то серіал, чи то фільм.

Відео, як народний обранець імітує бурхливу діяльність, опублікував телеканал "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Нардеп Олександр Кабанов дивиться кіно на засіданні ВР 112 Україна

Нардеп Олександр Кабанов дивиться кіно на засіданні ВР 112 Україна

Кабанов дивився відео на ноутбуці, поки в парламенті блокували трибуну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді України влаштували масові бійки через можливе голосування за законопроєкт про ринок землі.

Ще одна бійка трапилася біля президії. Представники "Батьківщини" хотіли туди прорватися, проте їх стали стримувати нардепи від "Слуги народу".

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