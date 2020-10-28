Справжній оптиміст це не той, хто першим кричить "Ура", а той хто останнім шепоче "пиз @ ец". При підведенні підсумків цих виборах "Ура" кричали все, змагаючись в гучності. Друге слово використовували не менш охоче, але виключно на адресу опонентів. Переважно на адресу партії влади "Слуга народу". При цьому керівництво "СН" визнавало помилки, але наполягало на тому, що на виборах вони ... перемогли.

Виходило, як в анекдоті про аварію поїзда з депутатами. Так, є такий старий анекдот, як зійшов з рейок поїзд, в якому кудись їхали народні депутати у великій кількості. Першими на місце події прибули МНС і профільні служби залізниці, преса і чиновники дісталися тільки через кілька годин. Їм розповіли, що дійсно потяг зійшов з рейок, і всі депутати загинули. "Невже прямо все ?!" - дивувався губернатор. На що начальник зміни МНС філософськи відповів: "Звичайно, все. Ми їх навіть поховали вже. Деякі, правда, кричали, що живі і з ними все в порядку. Але ви ж знаєте цих політиків. Вони постійно брешуть людям ... Ніхто не повірив"

Я бажаю всім політикам тільки вдалих поїздок і безпеки в дорозі. Але з придуманим начальником МНС важко не погодитися. Політики не те щоб постійно брешуть, але їх правда завжди кілька ... своєрідна. Так що там в результаті з "Слугою народу" і їх результатом на місцевих виборах? Перемога чи поразка? Ось тут і починаються нюанси. Тут як з чоловіками, які міряються своєю "гордістю". Скільки вовка не годуй, а у слона більше. Все залежить від порівняльної бази.

Якщо порівнювати загальний результат "СН" з торішніми парламентськими, як пропонують прихильники "євросолідарності", це провал. І справжні оптимісти вже можуть кричати останнє слово. Рейтинг впав більше, ніж в два рази. Прихильники "СН" доводять, що до виборів у місцевих радах у них було нуль депутатів. А тепер буде цілком пристойну кількість і це математично велике зростання. І з точки зору математики все дійсно праві ... і все трохи лукавлять. Порівнювати з минулим можна і потрібно тільки ті партії, які мають довга історія. А за підсумками виборів результати політичних сил має сенс порівнювати між собою.

І тут немає однозначної перемоги або поразка. У "СН" цілком середній результат, як і у "ЄС" або ОТЗЖ. На рівні. Ніхто не домінує. Одного переможця немає, у всіх свій виборець. Що, в принципі, нормально. За однієї умови, звичайно. Все нормально, якщо результат "Слуг народу" відображає їх стале положення на політичному полі. А якщо тенденцію ... то графік від парламентських через сьогоднішні вибори веде до нульової позначки.

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