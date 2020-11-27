"Слуга народу" отримала першого і поки єдиного голову обласної ради

Представника від партії "Слуга народу" Володимира Федоренка обрано головою Житомирської обласної ради.

Відповідне рішення депутати ухвалили у п'ятницю, 27 листопада, на першій сесії. "За" проголосували 53 із 64. Так, Житомирська область стала першою і поки ще єдиною, де президентська партія отримала свого спікера облради.

Відомо, що до цього Федоренко обіймав посаду першого заступника голови Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка. На місцевих виборах 2020 року йшов першим номером у списку партії "Слуга народу".

У результаті волевиявлення громадян "Слуга народу" отримала більшість голосів лише у 4 областях: Житомирській, Дніпропетровській, Сумській та Чернівецький. Але робочу коаліцію поки що їм вдалося скласти лише на Житомирщині.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL за підсумками першого півріччя 2020 року Житомирська область увійшла до трійки лідерів з ефективності голів облдержадміністрацій.