"Слуга народу" осоромився постом із помилками в мережі

Нардеп від фракції "Слуга народу" Артем Чорноморов осоромився на своїй сторінці у Facebook, припустившись помилки в пості.

"Проводжу ранкову нараду з міждународним банком. Тема: Часткове гарантування кредитів для сільського господарства України", – написав він (орфографія і пунктуація автора збережені).

Нардепа одразу ж виправили користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді.

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