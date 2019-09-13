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13 вересня • оновлено в 13:52
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/ Політика

"Слуга народу" осоромився постом із помилками в мережі

1.6т Читати матеріал російською

Нардеп від фракції "Слуга народу" Артем Чорноморов осоромився на своїй сторінці у Facebook, припустившись помилки в пості.

"Проводжу ранкову нараду з міждународним банком. Тема: Часткове гарантування кредитів для сільського господарства України", – написав він (орфографія і пунктуація автора збережені).

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Нардепа одразу ж виправили користувачі мережі.

"Слуга народу" осоромився постом із помилками в мережі

"Слуга народу" осоромився постом із помилками в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді.

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Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Народу скликав наче не нараду, а на весілля.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Лох какой то. В украинском языке всего два правила: 1) Делаем в русском слове максимально возможное количество ошибок и добавляем ещё две -- получается мова. 2) Слово "САЛО" всегда пишется с большой буквы.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Xозяин Xoxлов, Наверное, только лох напишет "какой то" без дефиса.
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