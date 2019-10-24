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24 жовтня • оновлено в 12:08
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"Слуга народу" оскандалився з виступом на росТБ: у Зеленського неоднозначно відреагували

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У Офісі президента України Володимира Зеленського неоднозначно сприйняли виступ депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євгена Шевченка під час політичного телевізійного шоу російського "Першого каналу". Його вчинок не засудили, а просто розвідали про його причини.

Про це повідомив сам Шевченко в програмі Радіо Свобода "Ньюзрум", коментуючи реакцію ОП на його участь у телешоу.

"Просто запитували, навіщо ти це зробив. Я пояснив свою позицію", – зазначив він.

На уточнювальне запитання, чи засуджують у Зеленського появу Шевченка в ефірі росЗМІ, він відповів: "Ні. Просто дізнавалися, навіщо… Хочуть зрозуміти, що відбувається".

"Слуга народу" оскандалився із виступом на росТБ

"Слуга народу" оскандалився із виступом на росТБ

За словами депутата, він більше не планує участі у схожих програмах. Шевченко наголосив, що сказав росіянам, що більше не спілкуватиметься з ними, адже вони все вирізали й перекрутили. Водночас додав, що не вважає свій виступ неправильним.

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"Головний меседж, який я хотів донести, – щоб у Росії, Європі та Америці завдяки ЗМІ побачили, що в Україні є люди зі здоровим глуздом, які готові йти на компроміс, готові захищати український інтерес, не здавати його, але водночас справді вдатися до переговорів і діалогу, аби досягнути миру", – упевнений депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат від "Слуги народу" Шевченко в ефірі російського пропагандистського телеканалу заявив, що протести, які відбулися у Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення. Також він стверджує, що його нібито підставили.

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Особи
Володимир Зеленський Євген Шевченко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Офіс президента Верховна Рада України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так умных людей нет ни в Раде ни в офисе президента, страна не в состоянии и не способна быть самостоятельной.
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