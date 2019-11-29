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30 листопада • оновлено в 11:00
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''Слуга народу'' офіційно не виключила жодного скандального нардепа

2.3т
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Партія "Слуга народу", незважаючи на гучні політичні скандали, так і не виключила з фракції одіозних нардепів.

Як підрахував OBOZREVATEL, всього за 3 місяці політсила президента потрапила в десяток різних скандалів. Водночас найближчим часом керівництво обіцяє вигнати Антона Полякова, Анну Скороход та нардепа-ґвалтівника Романа Іванісова.

Решта ж фігурантів гучних політичних і напівкорупційних історій залишаються членами монобільшості.

  • Першим "зашкварився" нардеп В'ячеслав Медяник. Прямо під час засідання парламенту "слуга" листувався в месенджері з якимось співрозмовником, якому обіцяв вирішити питання щодо заводу "Океан" (суднобудівне підприємство в Миколаєві) із заступником Генпрокурора Віктором Тріпаком.

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  • Ціле ОЗУ створив ексактор "Кварталу 95", а нині "слуга народу" Юрій Корявченков (Юзік). У ЗМІ потрапила розмова нардепа та ще п'яти колег з дніпропетровською поліцією. Вони вимагали від силовиків: щомісячну плату в розмірі 600 тисяч доларів, особистий контроль гучних кримінальних справ, частку в гральному бізнесі. Попри те, що це кричущий випадок безкарності, ні Офіс президента, ні "Слуга народу" практично ніяк не відреагували на ОЗУ "Юзіка".

Партія не поспішає розлучатися зі скандальними нардепами

Партія не поспішає розлучатися зі скандальними нардепами

  • Розбурхав країну і нардеп Богдан Яременко. Під час голосувань він переписувався з кількома жінками, а якоїсь миті й зовсім почав замовляти повію. Після публікації аморальних листувань в ЗМІ, Яременко навіть не вибачився, а кинувся погрожувати журналістам кримінальними справами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у народного депутата від "СН" Андрія Богданця знайшли судимість за побиття людини. Водночас виявилося, що "слуга народу" є ще і боржником по аліментах.

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Андрій Богданець Роман Іванісов Юрій Корявченков В'ячеслав Медяник
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу скандали
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