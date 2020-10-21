Названо офіційного спонсора опитування Зеленського

Політична партія "Слуга народу" профінансує всеукраїнське опитування, яке анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба політичної сили.

"5 запитань від Президента України – хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія "Слуга Народу". Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Партія додала, що вважає таке рішенні законним, бо СН укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування.

"Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", – додано в інформації.

Також у "Слузі" не вважають такі дії агітацією, бо під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за "Слугу Народу" або ж за окремих кандидатів на виборах.

"Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", – підкреслили в СН.

В партії додали, що усі витрати, пов’язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК.

"Навіщо ми це робимо? Бо проведення такого опитування є одним із пунктів передвиборчої програми партії щодо розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні. У такий спосіб ми хотіли б започаткувати традицію, відпрацювати механізм, за яким влада матиме можливість чути думку народу постійно і регулярно. А народ, у свою чергу, отримає можливість донести до влади свою думку", – підсумували в партії.

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