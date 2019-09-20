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20 вересня • оновлено в 17:32
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"Слуга народу" очолила делегацію ПАРЄ: хто вона

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Делегацію Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи очолила нардепка із президентської партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Рішення ухвалили на установчих зборах делегації у п'ятницю, 20 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що на цю посаду також була інша кандидатка – членкиня фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.

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Також за підсумком зборів депутата від "Батьківщини" Сергія Соболєва обрали першим заступником голови делегації, а заступником – представника фракції "Голос" Рустема Умерова.

Загалом інтереси України у ПАРЄ представлятимуть семеро народних депутатів від фракції "Слуга Народу": Єлизавета Ясько, Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранна, Сергій Кальченко та Юлія Овчинникова.

Їхніми заступниками призначено колег по фракції: Дмитра Наталуху, Олену Хоменко, Юрія Камельчука, Олександра Скічка, Євгенію Кравчук, В’ячеслава Медяника та Олександра Ковальчука.

Засідання щодо вибору голови делегації у ПАРЕ

Засідання щодо вибору голови делегації у ПАРЕ

Так, новий склад української делегації у ПАРЄ сформували у Раді минулого тижня, до неї увійшли 12 депутатів. У жовтні починається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проєкт резолюції про становище кримських татар на окупованому Росією півострові.

Єлизавета Ясько народилася 17 жовтня 1990 року у Києві. Отримала ступінь магістра політології – закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько

Закінчила Школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті, очолювала українську спільноту в університеті, потім працювала у Міністерстві з питань діджиталізаціі, культури медіа та спорту Великобританії, Українському католицькому університеті, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.

У Верховній Раді входить до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, очолює підкомітет із питань міжпарламентської співпраці, двосторонніх і багатосторонніх відносин.

Також вона є продюсером фільму "Крим: брудний секрет Росії". Засновниця ініціативи з культурної дипломатії Yellow Blue Strategy, раніше працювала віцепрезидентом у blockchain-стартапі і координатором Українського кризового медіацентру.

Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський позбавив дипломатичного статусу Володимира Ар'єва та Артура Герасимова.

Також Росія повністю сплатила заборгованість із внесків за 2017-2018 роки до бюджету Ради Європи.

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Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Теги
ПАРЄ Верховна Рада України
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