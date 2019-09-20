"Слуга народу" очолила делегацію ПАРЄ: хто вона

Делегацію Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи очолила нардепка із президентської партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Рішення ухвалили на установчих зборах делегації у п'ятницю, 20 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що на цю посаду також була інша кандидатка – членкиня фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.

Також за підсумком зборів депутата від "Батьківщини" Сергія Соболєва обрали першим заступником голови делегації, а заступником – представника фракції "Голос" Рустема Умерова.

Загалом інтереси України у ПАРЄ представлятимуть семеро народних депутатів від фракції "Слуга Народу": Єлизавета Ясько, Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранна, Сергій Кальченко та Юлія Овчинникова.

Їхніми заступниками призначено колег по фракції: Дмитра Наталуху, Олену Хоменко, Юрія Камельчука, Олександра Скічка, Євгенію Кравчук, В’ячеслава Медяника та Олександра Ковальчука.

Засідання щодо вибору голови делегації у ПАРЕ

Так, новий склад української делегації у ПАРЄ сформували у Раді минулого тижня, до неї увійшли 12 депутатів. У жовтні починається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проєкт резолюції про становище кримських татар на окупованому Росією півострові.

Єлизавета Ясько народилася 17 жовтня 1990 року у Києві. Отримала ступінь магістра політології – закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Єлизавета Ясько

Закінчила Школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті, очолювала українську спільноту в університеті, потім працювала у Міністерстві з питань діджиталізаціі, культури медіа та спорту Великобританії, Українському католицькому університеті, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.

У Верховній Раді входить до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, очолює підкомітет із питань міжпарламентської співпраці, двосторонніх і багатосторонніх відносин.

Також вона є продюсером фільму "Крим: брудний секрет Росії". Засновниця ініціативи з культурної дипломатії Yellow Blue Strategy, раніше працювала віцепрезидентом у blockchain-стартапі і координатором Українського кризового медіацентру.

Єлизавета Ясько

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський позбавив дипломатичного статусу Володимира Ар'єва та Артура Герасимова.

Також Росія повністю сплатила заборгованість із внесків за 2017-2018 роки до бюджету Ради Європи.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!