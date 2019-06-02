"Слуга народу" не йде в Раду? У партії Зеленського дали остаточну відповідь

У партії "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського назвали фейком інформацію про те, що з юридичних причин нібито не зможуть висуватися на позачергові вибори до Верховної Ради 21 липня.

Відповідне спростування з'явилося на офіційній сторінці "Команди Зеленського" у Facebook. Також в повідомленні зазначили, що недійсною є й інформація про обрання Дмитра Разумкова головою партії 27 травня. Адже позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" ухвалив відповідне рішення 21 травня.

"У цей день Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії "Слуга народу". Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим в повній мірі виконав всі вимоги чинного законодавства", — підкреслюється в офіційному коментарі.

"Команда Зеленського"

"Фейком є і заява журналістів про те, що нібито партія "Слуга народу" вносила зміни до статуту партії у зв'язку зі зміною голови, адже згідно з українським законодавством зміна керівника юридичної особи та внесення змін до установчих документів є абсолютно різними реєстраційними діями", — додали представники "Команди Зеленського".

Вони запевнили, що реєстраційні дії були проведені Мін'юстом у встановленому законом порядку і у відведені законом терміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників виберуть у кілька етапів. Всі охочі заповнять анкети за ізраїльською моделлю, пройдуть співбесіди і запропонують проекти законів.

Нагадаємо, згідно з останніми соцопитуваннями, партія Зеленського "Слуга народу" має рейтинг 39,9%, що в кілька разів більше, ніж у найближчих конкурентів. При цьому в новий парламент з упевненістю можуть потрапити лише чотири політичні сили.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!