ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Слуга народу" не йде в Раду? У партії Зеленського дали остаточну відповідь

2.4тЧитати матеріал російською

У партії "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського назвали фейком інформацію про те, що з юридичних причин нібито не зможуть висуватися на позачергові вибори до Верховної Ради 21 липня.

Відповідне спростування з'явилося на офіційній сторінці "Команди Зеленського" у Facebook. Також в повідомленні зазначили, що недійсною є й інформація про обрання Дмитра Разумкова головою партії 27 травня. Адже позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" ухвалив відповідне рішення 21 травня.

"У цей день Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії "Слуга народу". Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим в повній мірі виконав всі вимоги чинного законодавства", — підкреслюється в офіційному коментарі.

"Команда Зеленського"

"Команда Зеленського"

Новини
Партія Зеленського "Слуга народу": названий новий очільник

"Фейком є і заява журналістів про те, що нібито партія "Слуга народу" вносила зміни до статуту партії у зв'язку зі зміною голови, адже згідно з українським законодавством зміна керівника юридичної особи та внесення змін до установчих документів є абсолютно різними реєстраційними діями", — додали представники "Команди Зеленського".

Вони запевнили, що реєстраційні дії були проведені Мін'юстом у встановленому законом порядку і у відведені законом терміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників виберуть у кілька етапів. Всі охочі заповнять анкети за ізраїльською моделлю, пройдуть співбесіди і запропонують проекти законів.

Нагадаємо, згідно з останніми соцопитуваннями, партія Зеленського "Слуга народу" має рейтинг 39,9%, що в кілька разів більше, ніж у найближчих конкурентів. При цьому в новий парламент з упевненістю можуть потрапити лише чотири політичні сили.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийДмитро РазумковІван Баканов
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
3
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки