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6 березня • оновлено в 09:05
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"Слуга народу" назвав експідлеглу "бабою" та потрапив у скандал

3.7т
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Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев потрапив у сексистський скандал у Верховній Раді.

Глава фінансового комітету ВР у листуванні з главою бюджетного комітету, "слугою народу" Юрієм Арістовим назвав жінку "бабою". Фото листування в Facebook опублікував блогер Михайло Шнайдер.

Так, невтішно Гетманцев в спілкуванні з Арістовим відгукнувся про кандидата, яка претендує на посаду першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського і працювала на нардепа від "Європейської солідарності" Ніну Южаніну в Раді 8-го скликання.

Данило Гетманцев

Данило Гетманцев

"Він хоче брати першим заступником бабу, яка працювала на Южаніну в комітеті у мене, яку я вигнав", – написав "слуга".

Шнайдер зазначив, що така поведінка неприпустима ні для чоловіка, а тим більше нардепа.

Переписка Гетманцева

Переписка Гетманцева

Facebook Михайло Шнайдер

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський оскандалився сексистським заявою, розділивши "жінку" та "людини" на різні "види".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Юрій Арістов Ніна Южаніна Данило Гетманцев
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу скандали
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Гоша Злой
Гоша Злой
какой поп таков и приход. водопроводчик шмыгаль вчера с трибуны рады в первой же речи тоже *бабу* забыл упомянуть....
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