"Слуга народу" може висунути в мери Скічка, – ЗМІ

Політика 11:37, 17.07.2020 Оновлено: 12:43, 17.07.2020

Партія "Слуга народу" визначилася з імовірними кандидатами на вибори мерів Черкас, Тернополя та Сум.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, поборотися за крісло мера Черкас делегують народного депутата від фракції "СН" Олександра Скічка.

29-річний Скічко – уродженець Черкас, пройшов у Раду по 197 мажоритарному округу. До початку політичної кар'єри був популярним артистом і шоуменом, телеведучим і актором, а також громадським діячем. У травні 2017 року був одним із ведучих пісенного конкурсу "Євробачення".

Також у "Слузі народу" хочуть висунути нардепку Тетяну Рябуху на посаду міської голови Сум.

35-річна Рябуха – уродженка Сум, здобула перемогу в окрузі №157. До отримання депутатського мандату була громадською активісткою.

Крім того, в мери Тернополя від "СН" може піти комік і шоумен Віктор Гевко.

35-річний Гевко на президентських виборах у 2019 році був керівником виборчого штабу Володимира Зеленського в Тернопільській області. Місяць тому увійшов до ради тернопільської облорганізації партії "Слуга народу", якою керує його старший брат – нардеп Володимир Гевко.

Віктор Гевко – учасник низки проєктів студії "Квартал 95", зокрема "Ліги сміху", скетч-шоу "Країна У" і "Одного разу під Полтавою".

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

16 липня народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиною кандидаткою від "Слуги народу" на виборах мера Києва.

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