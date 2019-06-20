"Слуга народу" може об’єднатися з "Голосом": у Зеленського зробили заяву

Глава "Слуги народу" Дмитро Разумков не виключив можливості об'єднання політсили з партією "Голос" Святослава Вакарчука у Верховній Раді.

Про це політик заявив під час прямої лінії, відповідаючи на запитання про те, що об'єднання з партією "Голос" — це утопія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Питання ж не з ким ти будеш об'єднуватися, питання — навіщо ти будеш об'єднуватися. Якщо ті завдання і цілі, які вони ставитимуть перед собою, збігаються з ціннісними базисами партії "Слуга народу", то, теоретично, об'єднання можливе", — заявив Разумков.

На питання, чи планується об'єднання з тими, хто уже був депутатом, він зазначив, що поки не може відповісти.

"Я б хотів побачити, за кого проголосує українське суспільство, і з тими, за кого люди проголосують, нам буде по дорозі", — додав лідер партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу", проводить третій етап процедури постпраймеріз. Усі охочі українці можуть проголосувати проти потрапляння кандидатів до списку. Для цього необхідно надати факти, які свідчать про їхню недоброчесність.

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