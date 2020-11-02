"Слуга народу" Мовчан, який їздив до ЗСУ на Донбас, захворів на коронавірус

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан захворів на коронавірус COVID-19. Перед місцевими виборами він їздив на Донбас, де зустрічався із воїнами ЗСУ.

Про підтвердження свого діагнозу політик написав на особистій сторінці у Facebook, наголосивши, що не нехтував заходами безпеки.

"+1 до клубу COVID-позитивних. Воно і не дивно, враховуючи кількість зустрічей, які я зробив до і після виборів. Майже завжди користувався маскою та іншими засобами особистого захисту. Втім, вірус це не дуже переконало. Бережіть себе, друзі!" – зазначив нардеп.

Нагадаємо, перед 25 жовтня Мовчан активно хизувався у соцмережах світлинами з фронту на них він позував у військовій амуніції та жартома писав: "Я поїв і в касці".

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