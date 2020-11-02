"Слуга народу" Мовчан, який їздив до ЗСУ на Донбас, захворів на коронавірус
Парламентар пов'язав це зі своєю високою активністю перед виборами
В зоні ООС він хизувався світлинами у військовій амуніції
Політик запевнив, що завжди користувався захисними засобами
Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан захворів на коронавірус COVID-19. Перед місцевими виборами він їздив на Донбас, де зустрічався із воїнами ЗСУ.
Про підтвердження свого діагнозу політик написав на особистій сторінці у Facebook, наголосивши, що не нехтував заходами безпеки.
"+1 до клубу COVID-позитивних. Воно і не дивно, враховуючи кількість зустрічей, які я зробив до і після виборів. Майже завжди користувався маскою та іншими засобами особистого захисту. Втім, вірус це не дуже переконало. Бережіть себе, друзі!" – зазначив нардеп.
Нагадаємо, перед 25 жовтня Мовчан активно хизувався у соцмережах світлинами з фронту на них він позував у військовій амуніції та жартома писав: "Я поїв і в касці".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 20 жовтня у фракції "Слуга народу" хворіли приблизно вісім осіб.
Так, 16 жовтня стало відомо, що заразився нардеп Микола Тищенко.
Також небезпечною хворобою заразився перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він провів у лікарні 16 днів і виписався 20 жовтня.
А "слуга народу" Роман Гриищук захворів на COVID-19 разом зі своєю дружиною ще в середині серпня.
Не оминула хвороба і нардепа-спортсмена Жана Беленюка.
Загалом коронавірусом у Верховній Раді України заразилися майже 100 осіб. З них близько 60 хворих – народні депутати і майже 30 інфікованих – в апараті парламенту.