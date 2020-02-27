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27 лютого • оновлено в 11:11
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"Слуга народу" Куницький втрапив у скандал у кафе Харкова

6.1т
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Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький втрапив у скандал в одному з ресторанів швидкого харчування у Харкові.

У конфлікт із ним вступив блогер. Відео було опубліковане в мережі. Противник нардепа відмовився пропустити його до виходу.

"Я народний депутат, дай мені пройти", – сказав Куницький.

Олександр Куницький втрапив у скандал

Олександр Куницький втрапив у скандал

Скріншот

"Ви не народний депутат, ви завдяки Володимиру Зеленському стали народним депутатом", – відповів блогер.

Після цього ледь не трапилася бійка: чоловіки почали штовхати одне одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куницький скаржився, що його не допустили до роботи у Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Олександр Куницький
Місце
Україна Харків
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