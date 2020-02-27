"Слуга народу" Куницький втрапив у скандал у кафе Харкова

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький втрапив у скандал в одному з ресторанів швидкого харчування у Харкові.

У конфлікт із ним вступив блогер. Відео було опубліковане в мережі. Противник нардепа відмовився пропустити його до виходу.

"Я народний депутат, дай мені пройти", – сказав Куницький.

Олександр Куницький втрапив у скандал Скріншот

"Ви не народний депутат, ви завдяки Володимиру Зеленському стали народним депутатом", – відповів блогер.

Після цього ледь не трапилася бійка: чоловіки почали штовхати одне одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куницький скаржився, що його не допустили до роботи у Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся