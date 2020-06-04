У мережі з'явилися відео виступів гурту "2Саша". Його учасниками є перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко та народний депутат України цієї ж політичної сили Олександр Санченко.

Ролики були опубліковані в YouTube користувачем Олександром Дзюбою. Йдеться про пісні "Заграница" і "Кровосиси" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Санченко і Корнієнко Скріншот відео

Перша композиція присвячена проблемам трудової еміграції з України, а друга – безвідповідальним політикам-корупціонерам. У ній навіть міститься жартівлива фраза з відсиланням до відомої цитати експрем'єра-утікача Миколи Азарова: "Кровосісі країни, ви з народом рівні. Знімай штани, далі діятимемо ми".

Судячи з відео, вокалістами в гурті є і Корнієнко, і Санченко. Однак за музичний супровід відповідає тільки перший заступник голови "Слуги народу" – саме він грає на гітарі.

До речі, Корнієнко задекларував авторські права на пісні гурту "2Саша". У пропорції 50/50 вони розподілені між ним і нардепом від "Слуги народу" Санченком.

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