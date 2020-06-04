"Слуга народу" Корнієнко виявився співаком: в мережу потрапило відео з концерту

Вікторія Довгань Політика 16:03, 4.06.2020 Оновлено: 16:04, 4.06.2020

У мережі з'явилися відео виступів гурту "2Саша". Його учасниками є перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко та народний депутат України цієї ж політичної сили Олександр Санченко.

Ролики були опубліковані в YouTube користувачем Олександром Дзюбою. Йдеться про пісні "Заграница" і "Кровосиси" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Санченко і Корнієнко
Скріншот відео

Перша композиція присвячена проблемам трудової еміграції з України, а друга – безвідповідальним політикам-корупціонерам. У ній навіть міститься жартівлива фраза з відсиланням до відомої цитати експрем'єра-утікача Миколи Азарова: "Кровосісі країни, ви з народом рівні. Знімай штани, далі діятимемо ми".

Судячи з відео, вокалістами в гурті є і Корнієнко, і Санченко. Однак за музичний супровід відповідає тільки перший заступник голови "Слуги народу" – саме він грає на гітарі.

До речі, Корнієнко задекларував авторські права на пісні гурту "2Саша". У пропорції 50/50 вони розподілені між ним і нардепом від "Слуги народу" Санченком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Так хто з нас фашист?!" Притула різко вгамував росіян і жителів "ЛДНР"

Грабіжники зламали 17 сейфів у VIP-відділенні великого банку. Подробиці скандального злочину

В Україні за порушення швидкості хочуть позбавляти прав: у МВС анонсували новий закон

Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу: Кулеба назвав умови

"Ми за 6 років уже відбоялися": Резніков озвучив різку позицію щодо води для Криму