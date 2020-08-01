"Слуга народу" Холодов попався на репетиції відповідей для ЗМІ. Відео

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Андрій Холодов "репетирував" відповіді на питання журналістів.

Як повідомив Telegram-канал amosov.fm, інцидент був помічений в ефірі телеканалу "112 Україна". На кадрах чутно, як Холодов обговорює з журналістами питання про тютюновий картель і податки на прибути.

"Всі знають, що депутати спілкуються зі ЗМІ по заздалегідь пропрацьованим методичкам, але ніхто ще не бачив, як це відбувається. До цих пір. В ефір 112-го випадково потрапила "репетиція" відповідей на питання "Слуги народу", члена фінкомітету Андрія Холодова", – написано в повідомленні.

"НАБУ підозрює його у лобіюванні своїх інтересів під час подання правки до так званого табачного закону. На відео видно, як зокрема він "пропрацьовує" і це питання в присутності журналістів телеканала Медведчука, на який і мав вмикатися", – відзначається в Telegram -каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло корупційну складову в діях народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова.

За даними НАЗК, Холодов просив Ситника надати йому інформацію про стан і результати всіх досудових розслідувань, що стосуються так званої тютюнової правки, яка повинна була збільшити заробітки для роздрібних торговців сигаретами, до закону №1049.

У Нацагентстві підкреслили, що нардеп не повинен використовувати свій мандат в корисливих цілях. За таке порушення йому загрожує накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.