'Слуга народу' Гунько випереджає Ляшка на довиборах у Раду: перші дані ЦВК

На проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) лідирує представник "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками підрахунку 7,53% оброблених протоколів. Він щонайменше на 3% випереджає лідера партії "Радикальна партія Олега Ляшка" Олега Ляшка, який напередодні оголосив про свою перемогу.

Так, за Гунько віддали свої голоси 35,35% виборців (1 001 голос), за Ляшка проголосували 32,17% виборців (911 голосів).

За самовисуванку Людмилу Давиденко віддали голос 21,79% виборців (617 голосів).

Решта кандидатів у народні депутати набирають менше 5% голосів.

Як повідомлялося, за даними ЦВК, явка на проміжних виборах народного депутата, що відбулися 25 жовтня, склала 50,03%. До складу округу входять: Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський, частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього) Чернігівської області.

Підкреслимо: офіційних результатів виборів на цьому окрузі ще немає.

Довибори до парламенту відбулися через те, що попередній мажоритарник від цього округу Валерій Давиденко помер.

Як повідомляв OBOZREVATEL: