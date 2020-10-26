"Слуга народу" Гунько випереджає Ляшка на довиборах у Раду: перші дані ЦВК
Довибори в Раду проходили в зв'язку з загибеллю попереднього нардепа-мажоритарника
Опрацьовано вже 7,53% протоколів
Відрив між кандидатами 3%
На проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) лідирує представник "Слуги народу" Анатолій Гунько.
Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками підрахунку 7,53% оброблених протоколів. Він щонайменше на 3% випереджає лідера партії "Радикальна партія Олега Ляшка" Олега Ляшка, який напередодні оголосив про свою перемогу.
Так, за Гунько віддали свої голоси 35,35% виборців (1 001 голос), за Ляшка проголосували 32,17% виборців (911 голосів).
За самовисуванку Людмилу Давиденко віддали голос 21,79% виборців (617 голосів).
Решта кандидатів у народні депутати набирають менше 5% голосів.
Як повідомлялося, за даними ЦВК, явка на проміжних виборах народного депутата, що відбулися 25 жовтня, склала 50,03%. До складу округу входять: Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський, частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього) Чернігівської області.
Підкреслимо: офіційних результатів виборів на цьому окрузі ще немає.
Довибори до парламенту відбулися через те, що попередній мажоритарник від цього округу Валерій Давиденко помер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тіло Давиденка було знайдено прибиральницею в туалеті його особистого офісу, поруч із ним лежав пістолет.
Попередньою версією загибелі Давиденка є самогубство, проте правоохоронці розглядатимуть й інші варіанти.
У мережі публікували фото й відео з місця події.
Місцевий житель розповів, що автомобіль Давиденка з самого ранку стояв біля його офісу.
Також стало відомо, що вікно кабінету народного обранця було відчинене, а в його машині виявили другий пістолет.
Відомо, що в минулому народний депутат був головою наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України, яка замішана в махінаціях і корупційних скандалах.