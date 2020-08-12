"Слуга народу" Грищук разом з дружиною захворіли на коронавірус

Коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука і його дружини Анни Гресь.

Про це дружина нардепа повідомила на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що у неї з ночі була підвищена температура.

Роман Грищук і Анна Гресь. фото tabloid.informator

"Біда не приходить одна. З ночі у мене була температура 37,7 і ломота в тілі. Вранці зробили тест ПЛР. Два позитивних. У нас з Грищук COVID-19", – написала вона.

Facebook Анни Грищук

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев також заразився коронавірусом.

Раніше інфекцію підхопили й інші "слуги народу" Максим Перебийніс, Володимир Ватрас, Руслан Горбенко.