'Слуга народу' Грищук разом з дружиною захворіли на коронавірус

Грищук заразився коронавірусом. Фото з його сторінки в Facebook.
Коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука і його дружини Анни Гресь.
Про це дружина нардепа повідомила на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що у неї з ночі була підвищена температура.
Роман Грищук і Анна Гресь. фото tabloid.informator
"Біда не приходить одна. З ночі у мене була температура 37,7 і ломота в тілі. Вранці зробили тест ПЛР. Два позитивних. У нас з Грищук COVID-19", – написала вона.
Facebook Анни Грищук
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев також заразився коронавірусом.
Раніше інфекцію підхопили й інші "слуги народу" Максим Перебийніс, Володимир Ватрас, Руслан Горбенко.