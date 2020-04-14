У "Слузі народу" задумали хитрість заради грошей МВФ. Закон про ПриватБанк ухвалять вже у травні

Президент України Володимир Зеленський намагається відновити контроль над фракцією "Слуга народу". Судячи з голосування за секвестр бюджету – це йому поки вдається.

Наступний крок – ухвалення закону про банки, який багато хто називає проєктом "Привату". Незважаючи на рекордні 16 тисяч правок, у СН знайшли оптимальний шлях. Там обіцяють – закон проголосують уже в травні, а до кінця весни Україна отримає мільярди доларів кредиту від МВФ. Дефолт не наступить.

Що відбувається у Верховній Раді і як у "Слузі народу" спробують вийти з цуцвангу – розбирався OBOZREVATEL.

Час Х

У парламенті триває війна за так званий законопроєкт про "Приват". Його суть – унеможливити багатомільярдну компенсацію або повернення банків колишнім власникам. Також документ ставить заслін перед власниками сотень інших неплатоспроможних банків, які намагаються оскаржити рішення регулятора.

Логічно, що в цьому ключі йдеться про судову війну між Національним банком України та бізнесменом Ігорем Коломойським. Обидві сторони намагаються довести, що ПриватБанк і його активи належать їм.

На стороні Нацбанку в цьому питанні виступає Міжнародний валютний фонд. Підтримка іноземної структури настільки сильна, що кредитори поставили пряму умову команді Володимира Зеленського – після відкриття ринку землі ухвалити закон про банки. Рада зробила перший крок до цього дійства і погодила проєкт у першому читанні. Голоси тоді дали 198 "слуг народу", "Європейська Солідарність", фракція "Голос", група "Довіра" та позафракційні депутати.

Після цього до документу було подано понад 16 тисяч правок, що де-факто затягує його розгляд мінімум на півроку. Такого ні в монобільшості, ні в інших фракціях дозволити собі не могли. Саме тому після тривалих консультацій на зборах фракції "Слуга народу" 13 квітня було погоджено обійти правки й ухвалити закон вже на початку травня.

Як розповів OBOZREVATEL заступник голови СН Олександр Корнієнко, у монобільшості придумали таку модель:

15 квітня скликається позачергове засідання парламенту. Розглядається, ймовірно, одне питання – новий законопроєкт про зміни до регламенту.

Фінальної його версії поки немає, але, за логікою "слуг", нардепи повинні отримати право 150 голосами "за" будь-який проєкт закону в другому читанні з великою кількістю правок – ухвалювати за скороченою процедурою.

Після такого рішення (150 "за") проєкт розглядають у профільному комітеті, виносячи всі основні правки. На це йде приблизно тиждень.

Далі документ після роботи в комітеті потрапляє в зал для голосування, де з мінімальними змінами його голосують 226 "за".

У такому випадку нинішній проєкт закону щодо банків може бути ухвалений уже на початку травня 2020 року. Через два-три тижні після голосування, за прогнозами "слуг", Україна отримає кредит від МВФ.

Чому такий поспіх?

Співрозмовники в "Слузі народу" розповіли OBOZREVATEL, що зараз у монобільшості є кілька проблем.

Тиск МВФ. Через карантин, а також провальну роботу попереднього Кабінету міністрів (дефіцит бюджету на 24 березня був 35%), у бюджеті просто немає грошей. І якщо найближчим часом не виконати вимоги кредиторів, в України не буде коштів погасити зовнішні борги. Країна може оголосити дефолт з усіма проблемами, що випливають;

Через закон про банки робота Ради може зупинитися мінімум на півроку. Це несе ризики всьому парламентаризму, адже у ВР і є десятки важливих законів про децентралізацію, цифрові технології й так далі. Поки ж вони просто зберігаються "на поличці".

Тому у фракції вирішили вийти із ситуації, ухваливши окремий закон, який скасує правки. Правда, в цій ідеї є один нюанс – посилення ролі парламентських комітетів.

Саме там і будуть розглядатися всі проблемні закони. Після їх "експертизи" документи виноситимуться у зал. А, як відомо, практично в усіх комітетах більшість у "Слуги народу".

До речі, в цьому контексті цікавий і коментар глави фракції СН Давида Арахамії. Він обмовився, що законопроєкт про банки може бути неконституційним.

"Всі осудні партії розуміють, що цей закон не найбільш конституційний, напевно. Але якщо поставити на ваги жорсткі умови щодо отримання траншу МВФ, треба йти на цю умову..." – наголосив нардеп.

Не виключено, що в розробці СН є ідея ухвалити закон про банки в другому читанні й видати це за перемогу перед МВФ. Після того, як Фонд дасть кредит, група нардепів подасть заяву до Конституційного Суду про визнання закону неконституційним. Далі, після тривалого розгляду в КСУ, судді дійсно визнають його неконституційним.

Якщо ж схема буде вдалою, то, за задумом авторів, Україна отримає гроші від МВФ, а закон про банки анулюють.

Що ще ухвалила Рада?

З основного – секвестр бюджету. Українців у 2020-му чекає подорожчання долара, істотне зростання цін і масштабна економія. Зарплати чиновникам, нардепам та держменеджерам уріжуть. Економіка вперше за кілька років істотно скоротиться.

Новий макропрогноз:

ВВП (прогноз на 2020 г.) скоротиться на 3,9%;

ціни виростуть на 8,7% (раніше планували 5,6%);

курс гривні складе 29,5 грн/$ (замість 27 грн/$);

середня зарплата за місяць – 11 тис. грн (з урахуванням інфляції не зміниться порівняно з 2019 роком);

рівень безробіття – 9,4% (на 1,3 процентний пункт більше, ніж у 2019 р.);

доходи бюджету скоротяться на 120 млрд грн;

дефіцит бюджету може зрости в 4 рази (більш 200 млрд грн).

Всі деталі можна прочитати тут.

При цьому не виключено, що це аж ніяк не останній перерозподіл бюджету в 2020 році. Про це говорять співрозмовники OBOZREVATEL як у фракції "Слуга народу", так і в інших парламентських політсилах.

У цілому Володимиру Зеленському та "Слузі народу" поки вдалося зберегти монокоаліцію. Рішення щодо бюджету СН ухвалило навіть без підтримки інших фракцій, віддавши 226 голосів "за".

Наступне випробування чекає фракцію вже 15 березня, коли Раді доведеться ухвалити закон, який відкриє можливість отримати гроші від МВФ уже в травні. Поки ж сказати точно, що буде з країною до кінця весни, ніхто не може. Ймовірно, навіть глава держави.