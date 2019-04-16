"Слуга народу" — фаворит: названо прохідні партії до Верховної Ради

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині квітня, то в неї пройшли б шість партій. Беззаперечним лідером серед них є "Слуга народу" кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 9 по 14 квітня.

Голоси респондентів, які визначилися зі своїм вибором, розподілилися так:

Верховна Рада

25,9% — "Слуга народу";

15,7% — "Опозиційна платформа — За Життя";

13,9% — Блок Петра Порошенка "Солідарність";

12,1% — "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";

5,1% — "Громадянська позиція";

5% — "Сила і Честь";

4,8% — Радикальна партія Олега Ляшка;

4,6% — "Всеукраїнське об'єднання "Свобода";

2,3% — "Опозиційний блок";

1,5% — "Блок Святослава Вакарчука";

1,4% — "Об'єднання "Самопоміч";

1,1% — "Наші";

1% — "УКРОП";

за інші партії — всього 5,6%.

Дослідження КМІС проводилося методом особистого інтерв'ю. Експерти опитали 2004 повнолітніх респондентів, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними КМІС, більшість голосів виборців у другому турі виборів президента України може дістатися Володимиру Зеленському. Його готові підтримати 72,2% громадян, які збираються голосувати і визначилися зі своїм вибором. Чинного президента Петра Порошенка підтримують 25,4%.

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