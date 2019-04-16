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"Слуга народу" — фаворит: названо прохідні партії до Верховної Ради

5.3тЧитати матеріал російською

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині квітня, то в неї пройшли б шість партій. Беззаперечним лідером серед них є "Слуга народу" кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 9 по 14 квітня.

Голоси респондентів, які визначилися зі своїм вибором, розподілилися так:

Верховна Рада

Верховна Рада

  • 25,9% — "Слуга народу";

  • 15,7% — "Опозиційна платформа — За Життя";

  • 13,9% — Блок Петра Порошенка "Солідарність";

  • 12,1% — "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";

  • 5,1% — "Громадянська позиція";

  • 5% — "Сила і Честь";

  • 4,8% — Радикальна партія Олега Ляшка;

  • 4,6% — "Всеукраїнське об'єднання "Свобода";

  • 2,3% — "Опозиційний блок";

  • 1,5% — "Блок Святослава Вакарчука";

  • 1,4% — "Об'єднання "Самопоміч";

  • 1,1% — "Наші";

  • 1% — "УКРОП";

  • за інші партії — всього 5,6%.

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"Слуга народу" — фаворит: названо прохідні партії до Верховної Ради

Дослідження КМІС проводилося методом особистого інтерв'ю. Експерти опитали 2004 повнолітніх респондентів, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними КМІС, більшість голосів виборців у другому турі виборів президента України може дістатися Володимиру Зеленському. Його готові підтримати 72,2% громадян, які збираються голосувати і визначилися зі своїм вибором. Чинного президента Петра Порошенка підтримують 25,4%.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України"Слуга Народу"БППВО БатьківщинаГромадянська позиція
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Кандидат Зеленский прячется в штабе за свои "говорящие головы" и боится показаться народу, ничего лично не рассказал о своей программе, своей команде, о партии вообще ничего не известно, зато толпа баранов насмотревшись кино будет голосовать за "Слугу народа"! Если это не массовое помешательство то что это?
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Мир Миру
Мир Миру
І як Зеленський "слугуватиме" народу? Адже у народа багато суперечливих голосів.
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Ferat Bey
Ferat Bey
При Зеленском бандеровцы вынуждены будут уезжать в Канаду (как в 19 веке). А из России в Украину поедут жить «братья» от Магадана и до Мурманска. Останутся в Украине малороссы – тупые хохлы, которые будут развлекать своих хозяев – евреев и русских, по праздникам танцуя гопак. Вареники ещё останутся. А вся Украина будет как «95 квартал» с пошлыми жидовскими шутками-прибаутками. Может Львовской и Ивано-Франковской областям как-то удастся отгородится от этого быдло-свинарника, а всё остальное будет только формально называться Украиной. Так, бестолковая территория бестолковых хохлов под управлением евреев и русских.
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Ferat Bey
Ferat Bey
ДЯЧОК СТЬОПА, Придурки -- это вы, тупые и самовлюблённые бараны из ВО "Свободы", "нацкорпуса", "братства"... которые дружно топили Порошенко. Порошенко, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рвёт отношения с Москвой и тянет Украину на Запад, в НАТО. Но, вам же баранам нужен свой особый украинский путь, без НАТО, но зато с дурацкими оселедцами и украинскими сорочками. Вот вам Зе покажет этот путь прямо в пасть России. При Зе российские спецслужбы и огромные финансовые потоки из России за 2 года Украину перемелят в "русский мир" вместе с ВО "Свобода", "нацкорпусом" и таким гавном как ты. Баран ты.
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Ferat Bey
Ferat Bey
ДЯЧОК СТЬОПА, Придурки -- это вы, тупые и самовлюблённые бараны из ВО "Свободы", нацкорпуса, "братства"... которые дружно топили Порошенко. Порошенко, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рвёт отношения с Москвой и тянет Украину на Запад, в НАТО. Но, вам же баранам нуж свой особый украинский, без НАТО, но зато с дурацкими оселедцами и украинскими сорочками. Вот вам Зе покажет вам этот путь прямо в пасть России. Вас, мелочь пузатою без защиты НАТО, Россия за 2 месяца сожрёт. Баран ты.
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