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4 березня • оновлено в 17:01
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Зеленський екстрено скличе "Слугу народу" через Кабмін

4.7т
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Президентська фракція "Слуга народу" проведе екстрене засідання 4 березня у зв'язку з перезавантаженням Кабінету міністрів України.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL повідомив перший заступник голови партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Засідання розпочнеться о 14:30.

За його словами, нардепи мають намір провести фінальне затвердження кандидатур на посади нових міністрів.

Також стало відомо, що на заході буде присутній віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль, якому пророкують посаду очільника Кабміну, і президент України Володимир Зеленський. Він переконуватиме нардепів голосувати за запропонованих осіб. Крім того, планується виступ глави держави і безпосередньо в сесійній залі Верховної Ради.

Партія "Слуга народу"

Партія "Слуга народу"

"Деловая столица"

Джерела OBOZREVATEL у "Слузі народу" повідомили, що в Раді можуть зібрати нове позачергове засідання наступного тижня, після 9 березня.

Зазначається, що сьогодні, 4 березня, весь склад Кабміну піде у відставку, але призначать не всіх керівників відомств. Частину портфелів дораздадуть наступного тижня на позачерговому засіданні парламенту. Причому обов'язки міністрів тимчасово виконуватимуть їхні заступники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 3 березня президент України Володимир Зеленський також провів закриту зустріч із депутатами "Слуги народу". На ній визначили нових міністрів Кабміну.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Олександр Корнієнко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вова возьми рояль для убедительности! Один раз прошло ведь!
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