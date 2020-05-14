Нардепка від "Слуги народу" Діденко прийшла в Раду з елітними аксесуарами. Фото
Народну депутатку України від "Слуги народу" Юлію Діденко помітили з брендовими сумочкою та черевиками, загальна вартість яких – понад 50 тисяч гривень.
Відповідні знімки зробив парламентський фотокореспондент Ян Доброносов, повідомила у Facebook журналістка Анна Стешенко. Модний образ депутатки зазнімкували дорогою на позачергове засідання Верховної Ради 13 травня.
Діденко взяла із собою сумку з нової колекції YSL. На офіційному сайті її можна купити за 1650 євро, в Україні – за 48 069 гривень.
Червоні черевики Casadei спочатку коштували 25200 гривень, але зараз за акцєю їх можна знайти за 12600 гривень.
Зазначимо, Юлія Діденко є головою підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску та інших нарахувань до фонду оплати праці фінансового комітету.
Вона пройшла в Раду під 32-м номером у списку партії "Слуга народу". До того, як стати депутаткою, 42-річна Діденко більше 10 років займалася підприємницькою діяльністю.
Сама вона з Донецька, але з 2009-го року працювала в Одесі, зокрема, в готельній галузі.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві обікрали автомобіль, яким користується народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Савченко.