Народну депутатку України від "Слуги народу" Юлію Діденко помітили з брендовими сумочкою та черевиками, загальна вартість яких – понад 50 тисяч гривень.

Відповідні знімки зробив парламентський фотокореспондент Ян Доброносов, повідомила у Facebook журналістка Анна Стешенко. Модний образ депутатки зазнімкували дорогою на позачергове засідання Верховної Ради 13 травня.

Юлія Діденко Фото: Yan Dobronosov

Діденко взяла із собою сумку з нової колекції YSL. На офіційному сайті її можна купити за 1650 євро, в Україні – за 48 069 гривень.

Червоні черевики Casadei спочатку коштували 25200 гривень, але зараз за акцєю їх можна знайти за 12600 гривень.

Юлія Діденко Фото: Yan Dobronosov

Зазначимо, Юлія Діденко є головою підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску та інших нарахувань до фонду оплати праці фінансового комітету.

Черевики Casadei Скріншот

Черевики Casadei Скріншот

Сумочка YSL Скріншот

Сумочка YSL Скріншот

Вона пройшла в Раду під 32-м номером у списку партії "Слуга народу". До того, як стати депутаткою, 42-річна Діденко більше 10 років займалася підприємницькою діяльністю.

Сама вона з Донецька, але з 2009-го року працювала в Одесі, зокрема, в готельній галузі.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві обікрали автомобіль, яким користується народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Савченко.

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