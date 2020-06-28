"Слуга народу", який пропонував продати собаку, втрапив у новий скандал: можу і послати

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар "зчепився" з користувачкою мережі, заявивши їй, що "може і послати".

Листування відбулося на сторінці політика у Facebook під одним із його постів. Коментатор залишив під повідомленням Брагаря – про участь на виборах до Ради громадського контролю при НАБУ фейкових організацій – такий текст (цитуємо): "Та ти сі вспокоїш, чи нє?"

На це політик порадив користувачеві відписатися від його сторінки, якщо той не хоче її читати.

В обговорення втрутилася інша користувачка, залишивши коментар: "А чому ви тикаєте, шановний депутате? Ви забули, на чиї податки живете і хто вам гроші платить? Може вам нагадати?"

"Можу і послати", – відповів на це нардеп. В одному з подальших коментарів він пояснив свою відповідь тим, що "дотримується норм моралі, захищаючи власну ідеологічну позицію".

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