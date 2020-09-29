"Слуга народу" Беленюк заразився коронавірусом

Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк заразився коронавірусом.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 29 вересня, після того, як отримав позитивний результат тесту.

"Коли здавав тест, я був упевнений, що захворів... Об'єктивних причин свого поганого стану я більше не міг припустити. Був на 99% впевнений, що все-таки я натрапив", – повідомив він.

Чемпіон Європи і світу з греко-римської боротьби при цьому розповів, що знає, де міг заразитися. Але він підкреслив, що готовий поборотися з вірусом.

Беленюк також розповів про своє самопочуття: "Температура кілька днів тримається в районі 37 градусів, невелика ломота в тілі, під вечір болить голова".

Як писав OBOZREVATEL, раніше на коронавірус хворів нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук. Інфекція також була виявлена у його вагітної дружини.