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"Слуга народу" анонсувала понад 400 правок до Конституції: перші деталі

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Партія "Слуга народу" збирається внести понад 400 правок до Конституції України, зокрема в частині боротьби з корупцією.

Про це на брифінгу 28 серпня повідомив представник президента України в парламенті Василь Стефанчук, пише "Українська правда".

"Їх (змін. – Ред.) 465. Питання в тому, наскільки вони за рівнем готовності наближаються до ідеалу. Я думаю, що ці ініціативи є, ми зараз визначаємо черговість їхнього внесення до Верховної Ради", – пояснив він.

Також представник Володимира Зеленського в Раді повідомив, що саме президент розглядатиме пріоритетність правок до Основного Закону.

Руслан Стефанчук, Дмитро Разумков

Руслан Стефанчук, Дмитро Разумков

"Ми розуміємо, що багато з них не знайдуть підтримки в Раді, тому що це ті речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, того, хто сидить на потоках, ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні діри. Звичайно, це буде мати опір", – пояснив Руслан Стефанчук.

Як відомо, для того, щоб внести зміни до Конституції, за нього повинні проголосувати не менше 300 народних депутатів.

Як писав OBOZREVATEL, 29 серпня, в перший робочий день парламенту IX скликання, депутати анонсували голосування одразу декількох законопроектів. Це, зокрема, кадрові рішення.

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Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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