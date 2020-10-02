"Слуга" Марченко виправдалася за "військову допомогу" Азербайджану: у фракції від її заяв відхрестилися

Депутатка від "Слуги народу" Людмила Марченко, яка в коментарях про конфлікт у Нагірному Карабасі допустила надання Україною військової допомоги Азербайджану, виправдалася за свої слова.

Після реакції з критикою щодо її заяв від глав МВС та МЗС, на своїй сторінці у Facebook вона запевнила, мовляв, сказане нею неправильно зрозуміли. Натомість у СН запевнили, що особиста думка нардепки не є офіційною позицією фракції.

"ЗМІ неправильно трактували мій вислів, адже всі ми знаємо: чим гучніший заголовок, тим більший рейтинг у них. Зазначу, не було жодної мови про надання зброї", – написала Марченко.

Вона додала, мовляв, має надію, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі може "відбутися мирним шляхом на основі поваги до міжнародного права".

"Всі керівники держав повинні пам’ятати, що головний пріоритет – це життя людей!" – підкреслила парламентарка.

Скриншот посту. Facebook Людмили Марченко

Зазначимо, що після певного резонансу довкола слів Марченко про військову допомогу Азербайджану в "Слузі народу" запевнили, що її висловлювання – це не офіційна позиція ні фракції, ні, звісно ж, держави.

"Народні обранці можуть висловлювати свої міркування та пропозиції з будь-яких питань. Проте рішення про надання допомоги іншим державам може ухвалювати тільки уряд та президент України", – йдеться у повідомленні СН в Telegram-каналі.

Там також закликали всіх представників влади бути зваженими у своїх заявах і коментарях, зазначивши, що вони не мають провокувати протистояння і ворожнечу та суперечити офіційній позиції української держави.

"У нашій країні мешкають численні вірменська та азербайджанська діаспори. Україна на своїх теренах має забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих та поранених внаслідок бойових дій. І бажаємо миру Південному Кавказу. Закликаємо представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства", – додали у президентській фракції.

Реакція фракції на слова Марченко. Telegram-канал "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка від "Слуга народу" Людмила Марченко допустила надання Україною військової допомоги Азербайджану через загострення його конфлікту з Вірменією в Нагірному Карабасі. Вона заявила, мовляв, якщо виникне необхідність, то українська держава не стане осторонь.