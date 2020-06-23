"Слуга" Корнієнко заявив, що розмова про Аллахвердієву "змонтована": вона відреагувала

Замглави фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко виправдався за злиту в мережу його розмову з нардепом Давидом Арахамією, під час якої вони обговорювали колегу з фракції Ірину Аллахвердієву.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що запис, який багатьох обурив, нібито було змонтовано навмисне. Однак "слуга" все ж вибачився за слова, які в ньому прозвучали.

"По-перше, запис був змонтований, відповідно, фрази вирвані з контексту. По-друге, до монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала. По-третє, я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей – зокрема, жінок. За що від свого імені та імені Давида щиро вибачаюся", – написав Корнієнко.

За його словами, з Арахамією вони обговорювали політичних товаришів і соратників. Адже стосунки між ними всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру та статі – приблизно однакові.

"Трошки близькі, трошки іронічні, але в будь-якому випадку, це стосунки людей, які об’єднані однією метою і складають команду. Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа", – виправдався Корнієнко.

Насамкінець він попросив, зокрема, спільноту соцмереж, судити його за справами, а не словами.

"Бо лише так можна згадати, що я був і залишаюсь прибічником справжнього рівноправ’я між жінками і чоловіками – зокрема, у політиці. Про це свідчать мої законодавчі ініціативи", – підсумував замглави фракції "СН".

Прокоментувала ситуацію і нардепка Ірина Аллахвердієва, прізвище якої прозвучало в провокативній розмові її колег.

"Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ньому ніколи не беруть участі", – сказала вона у коментарі "Стране".

Однак уже згодом вона написала суперечливий пост у Facebook, заявивши, що розмова "слуг" – нібито дійсно змонтована. У цьому її, підкреслила нардепка, переконали Корнієнко й Арахамія.

Пост Корнієнка (Facebook Олександра Корнієнка)

Реакція Аллахвердієвої (Telegram-канал Світлани Крюкової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції Ірини Аллахвердієвої.