"Слуга" Корнієнко заявив, що розмова про Аллахвердієву "змонтована": вона відреагувала
Замглави фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко виправдався за розмову з Давидом Арахамією про Ірину Аллахвердієву
Він заявив, що відеозапис було змонтовано, але все таки вибачився за слова, які в ньому прозвучали
Прокоментувала злиту в мережу неформальну розмову колег і Аллахвердієва, однак у виправданнях знайшлися невідповідності
Корнієнко прокоментував неформальну розмову про Аллахвердієву
Замглави фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко виправдався за злиту в мережу його розмову з нардепом Давидом Арахамією, під час якої вони обговорювали колегу з фракції Ірину Аллахвердієву.
На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що запис, який багатьох обурив, нібито було змонтовано навмисне. Однак "слуга" все ж вибачився за слова, які в ньому прозвучали.
"По-перше, запис був змонтований, відповідно, фрази вирвані з контексту. По-друге, до монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала. По-третє, я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей – зокрема, жінок. За що від свого імені та імені Давида щиро вибачаюся", – написав Корнієнко.
За його словами, з Арахамією вони обговорювали політичних товаришів і соратників. Адже стосунки між ними всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру та статі – приблизно однакові.
"Трошки близькі, трошки іронічні, але в будь-якому випадку, це стосунки людей, які об’єднані однією метою і складають команду. Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа", – виправдався Корнієнко.
Насамкінець він попросив, зокрема, спільноту соцмереж, судити його за справами, а не словами.
"Бо лише так можна згадати, що я був і залишаюсь прибічником справжнього рівноправ’я між жінками і чоловіками – зокрема, у політиці. Про це свідчать мої законодавчі ініціативи", – підсумував замглави фракції "СН".
Прокоментувала ситуацію і нардепка Ірина Аллахвердієва, прізвище якої прозвучало в провокативній розмові її колег.
"Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ньому ніколи не беруть участі", – сказала вона у коментарі "Стране".
Однак уже згодом вона написала суперечливий пост у Facebook, заявивши, що розмова "слуг" – нібито дійсно змонтоване. У цьому її, підкреслила нардепка, переконали Корнієнко й Арахамія.
Пост Корнієнка (Facebook Олександра Корнієнка)
Реакція Аллахвердієвої (Telegram-канал Світлани Крюкової)
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції Ірини Аллахвердієвої.