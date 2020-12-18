"Слуга" Камельчук, який заперечував COVID-19, заговорив про шкоду проституції. Відео

Марина Ліснічук Політика 14:02, 18.12.2020 Оновлено: 14:21, 18.12.2020

Депутат від президентської партії "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, нібито заняття проституцією відбирає енергію в жінок.

Такою думкою, поєднавши інтимні стосунки за гроші з ведами, він поділився в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"І вже точно не додає її (енергії. – Ред.) чоловікам", – зазначив нардеп.

На уточнення журналіста, звідки такі висновки, "слуга" запевнив, що це доводять багато психологів. Також додав, що при нагоді може детальніше розповісти про подібні приклади й порадив звернутися за поясненнями до "ведичних наук".

На його переконання, не правда, що веди – це імовірніше філософія, ніж наука.

"Там є медичні, військові трактати, які написані давно, і багато речей використовується до цього часу. Математичні, геометричні, архітектурні – там розписано всі науки, які зараз використовуються. Єдине – технології трохи інші", – спробував Камельчук підкріпити "доказами" свої пояснення про проституцію.

Довідка: веди – священні тексти Індії, складені тисячі років тому в Стародавній Індії упродовж періоду, який називають ведичним. Мовою Вед є санскрит. За віруваннями індусів, створення вед приписується Брахмі. У сучасному індуїзмі деякі з піснеспівів вед досі мають ритуальне значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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