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23 березня • оновлено в 13:40
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"Слуга" Горбенко розповів про позитивний результат тесту на коронавірус

2.3т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко, можливо, захворів на коронавірус COVID-19.

Як повідомив сам нардеп у Facebook, він здав два тести на коронавірус – один результат негативний, інший позитивний.

"Сьогодні здав третій. Чекаємо результатів, їх ще немає", – зазначив Горбенко.

Руслан Горбенко

Руслан Горбенко

За його словами, в минулу середу піднялася температура, в четвер був кашель, потім стало легше, в суботу в Олександрівській лікарні у нього виявили лівостороннє запалення легенів.

Горбенко запевнив, що з нардепами Сергієм Шаховим і Олександром Лукашовим, у яких знайшли коронавірус, він не спілкувався.

Також в останні місяці депутат не їздив за кордон. У комітетах Верховної Ради не був, на засіданні у вівторок був, але в масці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у нардепа від ОТЗЖ Олександра Лукашова виявлено коронавірус COVID-19.

Раніше коронавірус підтвердили у нардепа від групи "Довіра" Сергія Шахова.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
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