'Слуга' Безгін – про план Кравчука щодо Донбасу: наступив на граблі Фокіна

В "Слугу народу" розкритикували заяву глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про проведення виборів на Донбасі в 2021 році.

За словами нардеп СН Віталія Безгіна, такі заяви Кравчука дискредитують українських членів ТКГ, передає "Радіо Свобода".

"Те, що голова нашого представництва в ТКГ дозволяє собі такі заяви, це, знову ж таки, наражає на небезпеку і владу, і взагалі дискредитує українських членів ТКГ. Бо якщо ти вже кажеш подібні речі, то маєш чітко, покроково розтлумачувати план. А зараз це виглядає знову, як медійний вкид", – обурювався депутат.

Безгін зазначив, що спершу потрібно було обговорити питання про вибори на Донбасі обговорити у Верховній Раді.

"Напевно, це трішки по граблях пана Фокіна в нас пішло. І, я думаю, що якщо у представників ТКГ є план, то спочатку потрібно це, мабуть, проговорювати з парламентарями і тільки після цього робити якісь заяви, які, зокрема, носять контроверсійний характер. Кравчук, звісно, ні з ким нічого не обговорював. І зараз ми з членами комітету обговорюємо позицію щодо спрямування листа з вимогою невідкладно презентувати цей план перед профільним комітетом у закритому режимі", – підкреслив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук озвучив план України щодо Донбасу. Також українська делегація в ТКГ представила план дій по вирішенню військового конфлікту на Донбасі.