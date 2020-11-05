'Слуг' попросили лякати 'новим Майданом' у разі відмови від розпуску КСУ. Документ

Якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкт президента України щодо КСУ або не знайде іншого рішення – то це може загрожувати відмінною безвізового режиму з ЄС і новим Майданом в країні.

Про це йдеться в тезах, які у фракції "Слуга народу" роздали нардепам для коментування ситуації навколо КСУ. Копію документа опублікував "Бабель".

"Зараз не стоїть питання про окреме рішення. Є питання загалом про те, що було зроблено після Майдану, та після нашого приходу до влади. На столі у цих суддів не тільки земельна реформа чи мовний закон, але ще й Антикорупційний суд та банківська реформа. Якщо скасувати ці дві останні речі, Україна залишиться без безвізу та підтримки від МВФ та Євросоюзу у розпал коронанкризи", – йдеться в повідомленні.

У тезах для "слуг" відзначено, якщо не вирішити ситуацію з КСУ, то можливі нові вуличні протести.

"Це – накращий тригер для нового Майдану. Уявіть, що скажуть люди, коли Євросоюз заявить про зупинку відносин з Україною та коли МВФ залишить нас наодинці з дефіцитом державного бюджету, а він буде великим при будь-якому варіанті видаткової частини, які зараз дискутуються. Якщо не буде знайдено консенсусу і не буде політико-правового рішення, далі можуть бути тільки вуличні заворушення. А нова політична нестабільність може дуже дорого коштувати Україні з огляду на гібридне протистояння, яке продовжується", – сказано в документі.

"Слугам" запропоновано говорити, що спочатку потрібно скасувати рішення КС.

"Потрібно знайти таке рішення, яке в повній мірі поверне систему декларування включно з відповідальністю за порушення, а також зупинить загальний наступ на антикорупційну інфраструктуру. Це – неможливе без скасування первісного рішенні КСУ, з якого все почалося", – відмічено в тезах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава КСУ сказав, що законопроєкт президента Володимира Зеленського по Конституційному суду має ознаки конституційного перевороту в Україні.