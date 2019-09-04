"Слуг народу" залякали: опубліковано показове фото з Верховної Ради

Нардепи від партії "Слуга народу" після низки інцидентів стали приховувати свої листування в стінах Ради від об'єктивів журналістів.
Про це повідомила в Facebook журналістка Варвара Квітка, показавши, як ретельно політики прикривають свої смартфони.
"Слоган: "Як зелена кнопочка змусила їх ховатися", – пожартувала вона.
Нардепи від "Слуги народу"
Варвара Квітка, Facebook
Ліза Богуцька
Варвара Квітка, Facebook
У коментарях нардеп Лада Булах прокоментувала свою переписку.
"Якщо я намагаюся дистанційно радити чоловікові, як збити доньці температуру і чим знеболити вушний біль, то повинна робити це публічно?" – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради, обматюкавши прихильників Уляни Супрун.
Напередодні нардеп від СН Олена Криворучкіна "погоріла" на інтимному листуванні, після чого в мережі розгорівся великий ажіотаж.
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