Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 18:34
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Слуг народу" залякали: опубліковано показове фото з Верховної Ради

2.3т Читати матеріал російською

Нардепи від партії "Слуга народу" після низки інцидентів стали приховувати свої листування в стінах Ради від об'єктивів журналістів.

Про це повідомила в Facebook журналістка Варвара Квітка, показавши, як ретельно політики прикривають свої смартфони.

"Слоган: "Як зелена кнопочка змусила їх ховатися", – пожартувала вона.

Новини
Зеленський призначив "Слугу народу" заступником голови ОП
Нардепи від "Слуги народу"

Нардепи від "Слуги народу"

Варвара Квітка, Facebook

Ліза Богуцька

Ліза Богуцька

Варвара Квітка, Facebook

У коментарях нардеп Лада Булах прокоментувала свою переписку.

"Якщо я намагаюся дистанційно радити чоловікові, як збити доньці температуру і чим знеболити вушний біль, то повинна робити це публічно?" – написала вона.

"Слуг народу" залякали: опубліковано показове фото з Верховної Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради, обматюкавши прихильників Уляни Супрун.

Напередодні нардеп від СН Олена Криворучкіна "погоріла" на інтимному листуванні, після чого в мережі розгорівся великий ажіотаж.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
23
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel