"Слуг народу" залякали: опубліковано показове фото з Верховної Ради

Нардепи від партії "Слуга народу" після низки інцидентів стали приховувати свої листування в стінах Ради від об'єктивів журналістів.

Про це повідомила в Facebook журналістка Варвара Квітка, показавши, як ретельно політики прикривають свої смартфони.

"Слоган: "Як зелена кнопочка змусила їх ховатися", – пожартувала вона.

Нардепи від "Слуги народу" Варвара Квітка, Facebook

Ліза Богуцька Варвара Квітка, Facebook

У коментарях нардеп Лада Булах прокоментувала свою переписку.

"Якщо я намагаюся дистанційно радити чоловікові, як збити доньці температуру і чим знеболити вушний біль, то повинна робити це публічно?" – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради, обматюкавши прихильників Уляни Супрун.

Напередодні нардеп від СН Олена Криворучкіна "погоріла" на інтимному листуванні, після чого в мережі розгорівся великий ажіотаж.

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