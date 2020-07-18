"Слуг народу" вирішили навчити "правильній поведінці": Кравчук розкрила ідею

У фракції політичної партії "Слуга народа" задумали запровадити так званий внутрішній "кодекс етики" для запобігання неприйнятної поведінки народних депутатів.

Як розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у прямому ефірі Радіо Свобода, у політсилі нині напрацьовують кілька внутрішніх документів. Серед них і етичний.

"У нас є робоча група, яка напрацьовує кілька документів. Це положення про фракцію – це якраз цей кодекс етики і коаліційна угода – більш деталізована програма партії", – розповіла Кравчук.

Відповідаючи на питання журналіста щодо нецензцрних висловлювань "слуг", Кравчук визнала, що з боку її колег "дійсно трапляються скандали з якимись необережними висловлюваннями". Водночас, політикиня зазначила: чи передбачатиме "кодекс етики" слуг якесь покарання за подібні висловлювання невідомо.

"Складно сказати, яке покарання буде передбачати цей кодекс етики, бо насправді саме положення про фракцію може регулювати можливість виключення членів фракції чи включення до фракції якогось іншого депутата. Кодекс етики – це така, швидше, "джентельменська" угода, якої депутати мають дотримуватися. Це внутрішній документ", – зазначила Кравчук.

Інший депутат від "Слуги народу" Гео Лерос у свою чергу заявив, що сумнівається в ефективності такого кодексу.

"Допоки Офіс президента має колосальний вплив на парламент, то ніякі джентельменські угоди не допоможуть. Я сумніваюся, що це спрацює. Це зайвий раз дасть привід Офісу президента впливати на окремих депутатів та їх перебування у фракці", – заявив Лерос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу", Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції та назвали її "корабельною сосною" та "робочою" бабою.