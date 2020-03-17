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17 березня • оновлено в 12:20
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"Слуг народу" терміново зібрали на засідання і порадили бути "біля Ради"

2.6т
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Керівництво партії "Слуга народу" попросило депутатів фракції на час карантину через коронавіруса залишатися в Києві.

Про це на засіданні фракції 17 березня заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Корнієнко порекомендував парламентарям перебувати "недалеко від Верховної Ради України".

"Слугам народу" порекомендували на час карантину бути "недалеко від Ради"

"Слугам народу" порекомендували на час карантину бути "недалеко від Ради"

Відзначимо, що раніше джерела OBOZREVATEL розповідали, що на закритому засіданні фракції "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський змушував депутатів вийти на пленарний тиждень і проголосувати не тільки за законопроект про боротьбу з поширенням коронавіруса, але і про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України на позачерговому засіданні 17 березня прийняла законопроект, націлений на протидію коронавірусу COVID-19

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Надо рядом быть - вдруг срочно надо будет землю Соросу продать. Жаль Украину...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленский хуже короновируса напасть на Украину. Обманул иммунитет и проник как вирус СПИДа
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ильчук Андрей, Да, таким есть. Это всё запад - втянуть, высосать ресурсы, посадить на долговую иглу. Поэтому те страны и богатые, тому как ресурсы выкачивают из других стран, таких как Украина. Майдан и был ими организован для этого. А сейчас добивают страну федерализацией с названием Децентрализация.
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