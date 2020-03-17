"Слуг народу" терміново зібрали на засідання і порадили бути "біля Ради"

Керівництво партії "Слуга народу" попросило депутатів фракції на час карантину через коронавіруса залишатися в Києві.

Про це на засіданні фракції 17 березня заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Корнієнко порекомендував парламентарям перебувати "недалеко від Верховної Ради України".

"Слугам народу" порекомендували на час карантину бути "недалеко від Ради"

Відзначимо, що раніше джерела OBOZREVATEL розповідали, що на закритому засіданні фракції "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський змушував депутатів вийти на пленарний тиждень і проголосувати не тільки за законопроект про боротьбу з поширенням коронавіруса, але і про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України на позачерговому засіданні 17 березня прийняла законопроект, націлений на протидію коронавірусу COVID-19

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