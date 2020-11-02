"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР на зустрічі із Зеленським: опубліковано фото

Народні депутати від "Слуги народу" спіймалися на масовому порушенні правил дорожнього руху.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач у Facebook увечері в понеділок, 2 листопада, коли депутати зібралися в КВЦ "Парковий", де відбулося засідання фракції "слуг" із президентом Володимиром Зеленським.

Журналіст показав, як елітні автомобілі парламентаріїв було припарковано на тротуарах і газонах. У кадр потрапили BMW, Lexus, Mazda, Toyota, Range Rover та інші авто.

"Але поліція не бачить проблем у такий парковці, й евакуатори нікого не забирають", – обурився журналіст.

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР. Facebook Михайла Ткача

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні Зеленського з фракцією "Слуга народу" йшлося про скандал навколо Конституційного Суду. Президент закликав нардепів підтримати його законопроєкт про звільнення суддів КСУ. За його словами, якщо цього не зробити, країна втратить можливість отримувати будь-яку міжнародну допомогу. Також під загрозою можуть опинитися безвізовий режим з ЄС, підтримка з боку НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших партнерів.