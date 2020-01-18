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18 січня • оновлено в 15:01
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"Слуг народу" спіймали на брехні про окупацію Криму: про що мова

2.3т
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Два народні депутати від "Слуги народу" – Максим Бужанський та Олексій Устенко – спіймалися на брехні у своїх скандальних заявах про те, що саме скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова стало однією з причин початку окупації Росією Криму.

Річ у тім, що скасування закону відбулося за три дні після початку окупації. Про це йдеться у повідомленні Bihus.info.

Так, ВРУ скасувала закон “Про основи державної мовної політики” авторства ексрегіонала Вадима Колесніченка 23 лютого 2014 року, а дата початку окупації півострову – 20 лютого 2014 року.

"Слуг народу" спіймали на брехні про окупацію Криму

"Слуг народу" спіймали на брехні про окупацію Криму

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Саме така дата початку окупації Криму закріплена в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації”, її "підтверджує" і запроваджена наказом Міністра оборони РФ так звана медаль "За повернення Криму".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний депутат від фракції "Слуга народу" Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, "ухваливши" у 2014 році закон про мову.

  • Потім він спробував виправдатися та сказав, що закон Колесніченка-Ківалова про мову, який був скасований у 2014-му, був несвоєчасним і використався пропагандою РФ для просування ідеї "дискримінації" і виправдання анексії Криму.

  • Також нардеп від "Слуги народу" Бужанський заявив, що Росія анексувала Крим через скасування "мовного закону" Колесніченка-Ківалова у 2014 році.

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Автор
Яра Дорош
Особи
Олексій Устенко Макс Бужанський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Крим
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Крым Андрей
Крым Андрей
Пастухи вислоухов врут так, как будто это событие произошло 100 лет назад и уже никто не помнит, как было дело.
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