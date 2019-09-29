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29 вересня • оновлено в 14:06
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"Слуг народу" покарали за кнопкодавство в Раді: з'явилися подробиці

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Партія " Слуга народу " не позбавлятиме мандатів двох своїх нардепів, яких зловили на голосуванні в Верховній Раді за відсутніх колег. Депутати відбулися штрафами і вибаченнями.

Про це в ефірі ObozTV розповів нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін. Депутат запевнив, що в майбутньому його політсила має намір більш жорстко карати "кнопкодавів".

"Те, що сталося – біда, це отримало засудження усіма представниками фракцій. Всередині фракції ми вирішили, що це перший і останній випадок, коли все залишається таким чином. Люди вибачилися і свою зарплату переводять на благодійність. Ми також вели розмову, що ці гроші мають бути спрямовані сім'ям загиблих у той день двох українських героїв. Але у нас є внутрішнє рішення, що якщо такі випадки будуть надалі, то людина повинна все-таки скласти мандат", – заявив Безгін.

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"На внутрішньофракційному обговоренні було схвалене саме таке рішення, що на перший раз ось так, але будь-який інший прецедент подібного характеру в подальшому буде каратися максимально жорстко", – додав він.

При цьому народний депутат поскаржився на "атмосферу зали" у Верховній Раді. За його словами, "якщо, наприклад, ти сидиш на своєму місці, а колеги навпроти немає, реально руки тягнуться натиснути кнопку".

"Не знаю, може дійсно енергетика залу. Це трохи смішно, але воно так і є... Я на собі відчув, що не знаю, як це пояснити", – додав Безгін.

"Слуг народу" покарали за кнопкодавство в Раді: з'явилися подробиці

etcetera.media

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу голосування
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
а у Савченко гранатомет відібрали?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Станкевичус Лілія, а Савченко - это кто?
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nic nic_
nic nic_
Атмосфера что ли такая:еду в трамвае ,а рука сама тянется в чужой карман."Это немного смешно, но оно так и есть..."
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да эти позорные слуги просто выродки!
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