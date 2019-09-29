"Слуг народу" покарали за кнопкодавство в Раді: з'явилися подробиці

Партія " Слуга народу " не позбавлятиме мандатів двох своїх нардепів, яких зловили на голосуванні в Верховній Раді за відсутніх колег. Депутати відбулися штрафами і вибаченнями.
Про це в ефірі ObozTV розповів нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін. Депутат запевнив, що в майбутньому його політсила має намір більш жорстко карати "кнопкодавів".
"Те, що сталося – біда, це отримало засудження усіма представниками фракцій. Всередині фракції ми вирішили, що це перший і останній випадок, коли все залишається таким чином. Люди вибачилися і свою зарплату переводять на благодійність. Ми також вели розмову, що ці гроші мають бути спрямовані сім'ям загиблих у той день двох українських героїв. Але у нас є внутрішнє рішення, що якщо такі випадки будуть надалі, то людина повинна все-таки скласти мандат", – заявив Безгін.
"На внутрішньофракційному обговоренні було схвалене саме таке рішення, що на перший раз ось так, але будь-який інший прецедент подібного характеру в подальшому буде каратися максимально жорстко", – додав він.
При цьому народний депутат поскаржився на "атмосферу зали" у Верховній Раді. За його словами, "якщо, наприклад, ти сидиш на своєму місці, а колеги навпроти немає, реально руки тягнуться натиснути кнопку".
"Не знаю, може дійсно енергетика залу. Це трохи смішно, але воно так і є... Я на собі відчув, що не знаю, як це пояснити", – додав Безгін.
etcetera.media
Як повідомляв OBOZREVATEL:
депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко попався на голосуванні за свого колегу Олександра Скічка.
крім того, "слуга народу" Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця В'ячеслава Рубльова.
після цього перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував ввести штрафи за "кнопкодавство" на суму 51-85 тис. грн.
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