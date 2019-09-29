"Слуг народу" покарали за кнопкодавство в Раді: з'явилися подробиці

Партія " Слуга народу " не позбавлятиме мандатів двох своїх нардепів, яких зловили на голосуванні в Верховній Раді за відсутніх колег. Депутати відбулися штрафами і вибаченнями.

Про це в ефірі ObozTV розповів нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін. Депутат запевнив, що в майбутньому його політсила має намір більш жорстко карати "кнопкодавів".

"Те, що сталося – біда, це отримало засудження усіма представниками фракцій. Всередині фракції ми вирішили, що це перший і останній випадок, коли все залишається таким чином. Люди вибачилися і свою зарплату переводять на благодійність. Ми також вели розмову, що ці гроші мають бути спрямовані сім'ям загиблих у той день двох українських героїв. Але у нас є внутрішнє рішення, що якщо такі випадки будуть надалі, то людина повинна все-таки скласти мандат", – заявив Безгін.

"На внутрішньофракційному обговоренні було схвалене саме таке рішення, що на перший раз ось так, але будь-який інший прецедент подібного характеру в подальшому буде каратися максимально жорстко", – додав він.

При цьому народний депутат поскаржився на "атмосферу зали" у Верховній Раді. За його словами, "якщо, наприклад, ти сидиш на своєму місці, а колеги навпроти немає, реально руки тягнуться натиснути кнопку".

"Не знаю, може дійсно енергетика залу. Це трохи смішно, але воно так і є... Я на собі відчув, що не знаю, як це пояснити", – додав Безгін.

etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся