"Слуги" зібралися провести засідання в "нульовій зоні" на Донбасі

Нардепи від "Слуги народу" планують провести виїзне засідання на Донбасі.

Про це повідомив лідер фракції Давид Арахамія, передає "Інтерфакс Україна".

"Слуга народу" планує засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні ", – сказав Арахамія журналістам у вівторок в Києві.

Він зазначив, що орієнтовно воно відбудеться наступного тижня.

Пізніше PavlovskyNEWS з посиланням на джерело в президентській фракції повідомив, що депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" відправлять літаком на Донбас, щоб вони розвідали ситуацыю на лінії розмежування.

Уточнюється, що літак повинен вилетіти в цю п'ятницю, а повернутися в суботу.

"Співрозмовник повідомив, що, ті депутати, які погодяться на поїздку, будуть розподілені по регіону в зоні конфлікту для аналізу загальної картини. При цьому вже деякі депутати розкритикували ініціативу і відмовляються летіти через можливе використання опонентами даної ініціативи проти них", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко повідомив, що нібито увійшов до парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

При цьому перший заступник голови делегації України в ТКГ щодо Донбасу, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков сказав, що питання про можливе включення Тищенка до складу делегації в Тристоронній контактній групі навіть не обговорювалося.